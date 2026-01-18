Yeni Şafak
Yurt dışında bilmediğim bir şey kullandım

Yurt dışında bilmediğim bir şey kullandım

Burak Doğan
04:0018/01/2026, Pazar
G: 18/01/2026, Pazar
Ümit Karan.
Ümit Karan.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda aralarında eski futbolcu Ümit Karan’ın da bulunduğu 13 kişi tutuklandı.

Karan hakimlikte verdiği ifadesinde, uyuşturucu madde kullandığına yönelik iddiaları reddederek, “Herhangi bir şekilde kimseye de uyuşturucu madde vermedim. Geçmişte yurt dışında ne olduğunu bilmediğim bir şeyi kullandım” dedi. Karan’a, Ş.N.Ö.'nün “Karan, uyuşturucu madde getirip bana ikram etti” ifadesi soruldu. Karan, ifade hakkında “Aramızda duygusal bir ilişki olmuştur ancak kendisine uyuşturucu madde vermedim” dedi.



