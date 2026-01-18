Yurt dışında bilmediğim bir şey kullandım

Karan hakimlikte verdiği ifadesinde, uyuşturucu madde kullandığına yönelik iddiaları reddederek, “Herhangi bir şekilde kimseye de uyuşturucu madde vermedim. Geçmişte yurt dışında ne olduğunu bilmediğim bir şeyi kullandım” dedi. Karan’a, Ş.N.Ö.'nün “Karan, uyuşturucu madde getirip bana ikram etti” ifadesi soruldu. Karan, ifade hakkında “Aramızda duygusal bir ilişki olmuştur ancak kendisine uyuşturucu madde vermedim” dedi.