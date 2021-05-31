Yusufeli Barajı'nda son durum: Gövde inşaatı çalışmaları tamamlandı

2013 yılından itibaren bunu maalesef yaşıyoruz. Bu bizim babalarımızdan dedelerimizden aldığımız sorun, bunu evlatlarımıza bırakmamamız gerek. Bu iş ne kadar kısa sürede biterse ve yeni yerleşim yerine taşınırsak o kadar rahat etmiş olacağız. Onun için bir an önce bitmesi içinde gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.