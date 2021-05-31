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Yusufeli Barajı'nda son durum: Gövde inşaatı çalışmaları tamamlandı

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövde inşaatı tamamlandı.

Haber Merkezi AA
Yusufeli Barajında son durum: Gövde inşaatı çalışmaları tamamlandı
Yusufeli Barajı, ekonomiye yılda 1,65 milyar lira katkı sağlayacak.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı gövde inşaatında 4 milyon 61 bin metreküp beton hacmine ulaşıldı.

Nehir tarama çalışmalarına başlandı

Pojede gövde inşaatı tamamlanırken enerji kırıcı havuzu, kuyruk suyu barajı beton imalatları ve elektromekanik teçhizat işleri devam ediyor. Öte yandan, nehir tarama çalışmalarına da başlandı.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 26 Şubat 2013'te video konferansla katıldığı törenle temelini attığı Yusufeli Barajı'nda, yıl sonunda su tutulması planlanıyor.

Üç bakan Türkiye'nin en yüksek barajını yerinde inceleyecek
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Üç bakan Türkiye'nin en yüksek barajını yerinde inceleyecek

Üretime geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek Yusufeli Barajı, ekonomiye yılda 1,65 milyar lira katkı sağlayacak.

275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak.

Türkiye’nin en yüksek barajı: Son hali paylaşıldı
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Türkiye’nin en yüksek barajı: Son hali paylaşıldı

Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak: Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 205 metreye ulaştı
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Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak: Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 205 metreye ulaştı

Su altında kalacak: Yeni Yusufeli ilçesi hızla inşa ediliyor
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Su altında kalacak: Yeni Yusufeli ilçesi hızla inşa ediliyor

Yusufeli’nde sadece baraj değil dev viyadükler de yapılıyor
FOTOĞRAF 12
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Tamamlandığında temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı suları altında kalacak ilçe merkezinin ve dört köy taşınacağı yeni yerleşim yeri çalışmaları devam ediyor.
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Baraj ve yeni yerleşim yer çalışmaları yanı sıra kentte ulaşımın kolaylaştırılması için otoyol, tünel ve viyadük çalışmaları ise sürüyor. Bu kapsamda Yusufeli-Artvin-Erzurum arasındaki ulaşım ağı, 69,2 kilometre uzunluğunda oto yol, 55,8 kilometre uzunluğunda 39 tünel, 3.959 metre uzunluğunda 4’ü özel tasarım 21 adet köprü inşaatında sona gelindi.
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Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Yusufeli barajı nedeniyle ilçemiz ve 4 köyümüz kısmen bundan etkileniyor. Şuan da 7 köy kurulumu devam ediyor. Yeni yerleşim yerinde de üst yapı çalışmaları sürüyor. İnşallah bu yıl sonu itibariyle bütün çalışmalar bitmiş olacak. İlçenin her tarafından inşaat çalışmaları var, toz ve araç trafiğine maruz kalıyoruz...
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2013 yılından itibaren bunu maalesef yaşıyoruz. Bu bizim babalarımızdan dedelerimizden aldığımız sorun, bunu evlatlarımıza bırakmamamız gerek. Bu iş ne kadar kısa sürede biterse ve yeni yerleşim yerine taşınırsak o kadar rahat etmiş olacağız. Onun için bir an önce bitmesi içinde gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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Özel tasarım viyadükler <br> <br> Yusufeli barajı inşaatı kapsamında birinci kısım çalışmalarının yer aldığı Artvin-Yusufeli, Öğdem, Sarıgöl ve Tekkale Karayollarını yapımı kapsamında 19.700 metre uzunluğundan 16 tünel, 1.184 metre uzunluğunda 9 köprü olmak üzere toplamda 23 bin 600 metre ulaşım ağı yer alıyor.
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İkinci kısım çalışmada ise Artvin-Erzurum, Oltu ve Olur Karayollarını yapımında 23 bin 800 metre uzunluğunda 17 tünel, 494 metre uzunluğunda 6 köprü olmak üzere 28 bin 500 metre yol inşaatı devam ediyor.
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Üçüncü kısım da ise Tekkale-İspir karayollarını çalışmalarında 12 bin 300 metre uzunluğunda tünel, 83 metre uzunluğunda 2 köprü olmak üzere toplam 12 bin 300 metre yol çalışması bulunuyor.
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Öte yandan bu yol çalışması kapsamında 4 adet özel tasarım viyadükler çalışmaları yer alıyor. Çalışma kapsamında, 628 metre uzunluğunda Tekkale Viyadüğü, 695 metre uzunluğunda Yusufeli Viyadüğü, 345 metre uzunluğunda Yusufeli Baraj viyadüğü 530 metre uzunluğunda ise Şilenkar Viyadüğü yer alıyor. Toplam 2 bin 198 metre uzunluğunda olan bu devasa özel tasarlanan viyadüklerin bir kısmı yeni başlarken bir kısım çalışmalarda ise sona gelindi.
Title
Yusufeli’nde sadece baraj değil dev viyadükler de yapılıyor
Title
Yusufeli’nde sadece baraj değil dev viyadükler de yapılıyor
Title
Yusufeli’nde sadece baraj değil dev viyadükler de yapılıyor
Title
Yusufeli’nde sadece baraj değil dev viyadükler de yapılıyor
Yusufeli’nde sadece baraj değil dev viyadükler de yapılıyor
Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı süren baraj inşaatı nedeniyle suları altında kalacak ilçe ve köy yollarına yenileri yapılıyor. Dünyanın en yüksek 3. barajı yükselirken, barajla birlikte Yusufeli-Artvin-Erzurum arasındaki ulaşım ağı da güçlendiriliyor. Baraj inşaatı ile birlikte 69,2 km uzunluğunda oto yol, 55,8 km uzunluğunda 39 tünel, 3 bin 959 m uzunluğunda 4'ü özel tasarım 21 adet köprü inşaatı devam ediyor.


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