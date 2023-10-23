Zalimin karşısındayız Filistin'in sesiyiz

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde bir araya gelen gençler, dün yurdun dört bir yanındaki camilerde sabah namazında bir araya gelip Filistinliler için dua etti. İstanbul’da Beşiktaş’taki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde toplanan TÜGVA üyeleri ve gençlerden oluşan bir grup, sabah namazının ardından İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelerek çocuk ayakkabıları bıraktı.

HESABINI SORACAĞIZ

TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Beytullah Çiçen, burada yaptığı açıklamada, Türkiye’nin gençleri olarak İsrail’i telin etmek için toplandıklarını söyledi. İsrail’in zulmün sınırlarının her geçen gün Gazze’de daha da genişlediğini dile getiren Çiçen, şöyle devam etti: “Bebekler, kadınlar öldürülüyor. Siyonist İsrail, vahşetine vahşet katıyor. Biz Müslümanlar bunun hesabını sormaktan geri durmayacağız.” ifadesini kullandı. Grup daha sonra, Başkonsolosluğun bulunduğu binanın önüne çocuk ayakkabıları bıraktıktan sonra bölgeden ayrıldı.

ÜSKÜDAR DOLUP TAŞTI

Muştu Gençlik İnisiyatifi tarafından İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla “Filistin’e Ses Ol” mitingi düzenlendi. Üsküdar Meydanı’nda toplanan kalabalık, ellerindeki Filistin ve Türk bayraklarıyla “Filistin halkının yanındayız” ve “Siyonizmin karşısında Filistin İslami direnişinin yanındayız” yazılı pankartlar açarak sahile kadar yürüdü. Filistinliler için dua edildi.

Zalimin karşısındayız

Gazze’ye Destek Platformunun düzenlediği Büyük Sancaktepe Mitingi’nde, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları protesto edildi. Samandıra Saat Kulesi önünde toplanan vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim ve İstiklal Marşı okudu. Türk ve Filistin bayrağı sallayıp, Gazze’ye destek sloganları atan katılımcılar, “Kudüs İslam’ındır”, “Kudüs Müslümanların Kırmızı Çizgisidir”, “Filistin için İsrail’e boykot”, “Kudüs Ümmetin kalbidir”, yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Filistinliler için hep birlikte dua edilen mitinge, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün yanı sıra bazı milletvekilleri, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Motorculardan katliama tepki

İstanbul’da bir araya gelen yüzlerce motorcu, İsrail’in Filistindeki katliamını kınamak ve Filistin’e destek olmak için yola çıktı. Tophane meydanında toplanan motorcular, Haliç kıyısını kat ederek Saraçhane’ye oradan da Eminönüne ulaştı. ‘İstanbul’dan Filistin’e destek’ sloganıyla düzenlenen sürüşün ardından basın açıklaması yapan motorcular soykırımı lanetledi.







