Zehir tacirlerine darbe: Kapıkule’de 31 kilogram kokain ele geçirildi

Tuba Fıçıcı
15:3725/12/2025, Perşembe
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de düzenlenen operasyonda 31 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, 2025 yılının ilk 11 ayında yürütülen kararlı mücadele kapsamında toplam 1,8 ton kokainin yakalandığını belirterek uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Edirne’de kritik bir operasyona imza atıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını paylaştı.


Gümrük Sahasında koordineli operasyon


Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonuç verdi. Kapıkule Gümrük sahasında gerçekleştirilen operasyonda 31 kilogram kokain ele geçirildi.


2025 Bilançosu: 634 suç örgütü çökertildi


Bakan Yerlikaya, paylaşımında uyuşturucu ile mücadelede 2025 yılının ilk 11 ayına ait çarpıcı verileri de kamuoyuyla paylaştı. Yapılan aralıksız operasyonlar sonucunda bu yıl içinde toplam 1,8 ton kokain yakalandığı bildirildi.


Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda 31 Kg Kokain ele geçirdik Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan koordineli çalışmalar sonucu; Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Kapıkule Gümrük sahasında operasyon düzenlendi. Operasyonda E.E. ve T.Ç. isimli şüpheliler yakalandı. 2025 yılın ilk 11 ayında yaptığımız aralıksız operasyonlar sonucunda;

1,8 ton Kokain yakaladık.

51 yabancı Narkotik Organize Suç Örgütü üye ve yöneticisini yakalayıp ülkelerine iade ettik.

Bu yıl çökerttiğimiz 634 organize suç örgütünden 22’si Uluslararası Narkotik Organize Suç Örgütü. Baronundan, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Emeği geçenleri ve Polisimizi tebrik ediyorum."






