Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Zincirleme kazada facianın eşiğinden dönüldü: Biri çocuk beş yaralı

Zincirleme kazada facianın eşiğinden dönüldü: Biri çocuk beş yaralı

19:4715/02/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Tırın karşı şeride geçerek kamyonetle çarpışması sonucu beş kişi yaralandı.
Tırın karşı şeride geçerek kamyonetle çarpışması sonucu beş kişi yaralandı.

Manisa’da üç aracın karıştığı trafik kazasında biri çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden tırın önce otomobile, ardından karşı şeritteki kamyonete çarpmasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli-Alaşehir kara yolu Beylikli Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, H.K. (55) yönetimindeki 45 AIC 203 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu B.T. (27) idaresindeki 34 JL 4402 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen tır, bu kez A.T. (41) yönetimindeki 06 FY 2637 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücülerden H.K. ve A.T.

ile kamyonette yolcu olarak bulunan N.T. (56), B.T. (33) ve 4 yaşındaki Ö.M.T. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Manisa
#Kaza
#Salihli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Karaman kura sonuçları hak sahibi isim listesi sorgulama ekranı: TOKİ KURASI CANLI İZLE