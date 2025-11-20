Zirai ilaçlar reçeteyle alınacak

Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai ilaçlar ve bitki koruma ilaçlarının ‘Bitki Reçetesi’ sistemiyle bir ziraat mühendisinin reçetesiyle alınabileceğini söyledi. Yumaklı, uygulamayı önümüzdeki yıl bütün Türkiye'de hayata geçireceklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai ilaçların artık reçeteyle satılacağını duyurdu. Bakan Yumaklı, güvenilir gıda ve denetimlere ilişkin yaptığı basın açıklamasında, gıda güvenliğinin kırmızı çizgileri olduğunu söyledi. Bu anlayışla birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Yumaklı, "Ocak ayından bugüne kadar, ülke genelinde 1 milyon 143 bin denetim yaptık. Kurallara uymayan 26 bin 591 işletmeye, 2 milyar 265 milyon lira idari para cezası uyguladık" diye konuştu.


HER VATANDAŞ GÖNÜLLÜ DENETÇİ OLACAK

Yumaklı, B-Reçete olarak bilinen "Bitki Reçetesi" sistemiyle artık zirai ilaçlar ve bitki koruma ilaçlarının, beşeri ilaçlar gibi bir ziraat mühendisinin reçetesiyle alınabileceğini bildirdi. Hiç kimsenin, istediği ilacı, istediği zaman almasının mümkün olmayacağını vurgulayan Yumaklı, uygulamayı önümüzdeki yıl bütün Türkiye'de hayata geçireceklerini aktardı. Böylece ürün üretiminde zirai ilaç kullanımını kontrol altına alacaklarının altını çizen Yumaklı, özellikle pestisit kalıntısı konusundaki mücadelede de önemli bir aşamayı geçmiş olacaklarını kaydetti. Yumaklı ayrıca vatandaşın denetçi olacağı bir mobil uygulama geliştirdiklerini söyledi. Yumaklı, "Mobil kullanıma uygun şekilde tasarlanan bu sistemle, vatandaşlarımız gıda konusunda her türlü uygunsuzluğu, direkt bizlere çok hızlı şekilde iletebilecek. Bu sayede vatandaşlarımız, gönüllü bir gıda denetçisi olmuş olacak" dedi.


