Zoom'cuların yeni planı: Adayları belirleyin baskısı

Değişimcilerin Parti Meclisi’nde (PM) elde ettiği oy sayısı özellikle de yerel seçimler öncesinde genel merkezi zora soktu. Parti için muhalefet, elde ettiği güçle yerel seçimlerde adayların erken belirlenmesi için baskı yapacak.

İmamoğlu öncülüğündeki muhalif kanat son genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşananları örnek vererek adayların erken belirlenmesini isteyecek. CHP PM’si ise yerel seçim çalışmaları konusunda da üçe bölündü. Belediye başkan adaylarının büyük kurultay öncesinde belirlenmesini talep edenler, Kılıçdaroğlu’nun kurultayı kazanması halinde adayları belirleme gücünü kaybedecekleri için bu yola sıcak bakıyor. Adayların kurultay sonrası belirlenmesini savunanlar ise, bu şekilde değişimcilerin onayını almak zorunda kalmayacaklarını savunuyor. Üçüncü grup ise adayların seçim takvimi işlemeye başladığında belirlenmesinden yana. Öte yandan İYİ Parti’ye yakın bazı CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının birinci gruptan yana tavır alması ihtimalinin, genel merkezi endişelendirdiği iddia edildi.