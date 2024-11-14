Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
H harfi ile başlayan hayvanlar

H harfi ile başlayan hayvanlar

15:0314/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
H harfiyle başlayan hayvan isimleri
H harfiyle başlayan hayvan isimleri

H harfi ile başlayan hayvanlar arasında oldukça ilginç türler bulunmaktadır. En bilinenlerden horoz , hamamböceği, hindi, ve husky dir. Bu hayvanlar, farklı yaşam ortamlarında ve iklimlerde bulunurken, aynı zamanda farklılık gösterir. İşte H harfiyle başlayan hayvan isimleri.

H harfiyle başlayan hayvan isimleri
, genellikle hayvanın fiziksel özelliklerine, yaşadığı ortama veya davranışlarına gönderme yapar.
H harfi ile başlayan hayvanlar
daha az bilinen ve egzotik özelliklere sahiptir. Hipopotam gibi devasa vücutlu hayvanlar Afrika'nın sularında yaşarken, Hint şebeği gibi maymun türleri Asya'nın tropikal ormanlarında hayatlarını sürdürür. Bu hayvanlar, farklı coğrafyalarda yaşayan ve kendine özgü davranışlara sahip olmalarıyla dikkat çeker. Peki H harfi ile neler var, hangi hayvan isimleri var?

H harfi ile başlayan hayvan isimleri

  • Hamam böceği
  • Horoz
  • Hamsi
  • Münzevi yengeci
  • Husky (bir köpek türü)
  • Hazar Martısı
  • Hampala (bir tatlı su balığı türü)
  • Honshu geyiği
  • Halibut (pisi balığı)
  • Harlequin böceği
  • Hamster
  • Herkül böceği
  • Habu (bir yılan türü)
  • Uçan sinek (sinek türü)
  • Hippiokampüs (denizatı)
  • Ringa balığı (Ringa balığı)
  • Huhu böceği
  • Halcyon (bir kuş çeşidi)

#H harfi ile başlayan hayvan isimleri
#H harfi ile başlayan hayvan
#H harfiyle hangi hayvanlar

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PTT personel alımı başvuru takvimi belli oldu mu?