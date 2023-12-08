Kütahya'ya ait yöresel bir yemek olan Tosunum böreği el açması börek tariflerinden biridir. Lezzetli bir mercimekli harç ile hazırlanan tosunum böreği farklı iç harcı ile diğer börek tariflerinden ayrılıyor. Tosunum böreği genellikle atıştırmalık olarak tüketilir. Kıyma, yeşil mercimek ve soğan ile yapılan bir tür haşhaşlı börektir. Tosunum böreği nasıl yapılır, mazlemeleri neler, iç harcı nasıl hazırlanır? İşte tosunum böreği tarifinin detayları haberimizde.