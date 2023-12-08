Hamsili ekmek, Karadeniz mutfağında sıklıkla yapılan ve tüketilen lezzetlerden biridir. Hamsi ve mısır unundan yapılan hamsili ekmek, püf noktalara dikkat edildiğinde kolaylıkla yapılabilir. Peki, hamsikoli (hamsili ekmek) nasıl yapılır? Hamsili ekmek malzemeleri ve tarifini derledik.
HAMSİLİ EKMEK TARİFİ
Hamsili ekmek tarifi ve yapılışına ilişkin detaylar şöyle;
HAMSİLİ EKMEK TARİFİ MALZEMELER
Yarım KG hamsi
1'er kg un ve mısır unu
5 adet yumurta
Yarım kg süt
1 çorba kaşığı tozşeker
Tuz
HAMSİLİ EKMEK NASIL YAPILIR?
Ayıklanmış, yıkanmış ve süzülmüş hamsileri incecik kıyın. Derin bir kabın içine aldığınız balığın üzerine mısır unu, un, yumurta, süt, tozşeker ve tuz katın.
Bütün malzemeyi iyice karıştırın. Yağlanmış bir fırın tepsisine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Dilimledikten sonra servis yapın.