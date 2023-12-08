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Karadeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden: Hamsili ekmek tarifi

Hamsi, mısır unu, sebzeler ve baharatlarla hazırlanan hamsili ekmek, hem kahvaltıda hem de ana yemek olarak tüketilebilir. Hamsi lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Hamsili Ekmek ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Hamsili Ekmek nasıl yapılır? Hamsili Ekmek nedir? Hamsili Ekmek nasıl yapılır? İşte tarifi...

11:33 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hamsikoli
Hamsikoli

Hamsili ekmek, Karadeniz mutfağında sıklıkla yapılan ve tüketilen lezzetlerden biridir. Hamsi ve mısır unundan yapılan hamsili ekmek, püf noktalara dikkat edildiğinde kolaylıkla yapılabilir. Peki, hamsikoli (hamsili ekmek) nasıl yapılır? Hamsili ekmek malzemeleri ve tarifini derledik.

HAMSİLİ EKMEK TARİFİ

Hamsili ekmek tarifi ve yapılışına ilişkin detaylar şöyle;

HAMSİLİ EKMEK TARİFİ MALZEMELER

Yarım KG hamsi

1'er kg un ve mısır unu

5 adet yumurta

Yarım kg süt

1 çorba kaşığı tozşeker

Tuz

HAMSİLİ EKMEK NASIL YAPILIR?

Ayıklanmış, yıkanmış ve süzülmüş hamsileri incecik kıyın. Derin bir kabın içine aldığınız balığın üzerine mısır unu, un, yumurta, süt, tozşeker ve tuz katın.

Bütün malzemeyi iyice karıştırın. Yağlanmış bir fırın tepsisine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Dilimledikten sonra servis yapın.



#hamsi
#hamsili ekmek
#hamsikoli
24 dakika önce
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