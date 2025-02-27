Bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirilen Ramazan Ayı için geri sayım başlamış durumda. Müslüman dünyasının coşku ile beklediği Ramazan Ayında oruçlar tutulacak, zekatlar verilecek ve ibadetler yerine getirilecek. Hakkarili vatandaşlarımız ise sahur ve iftar saatlerini araştırıyor. İşte Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2025 ile Hakkari sahur ve iftar vakitleri...

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte cami ve mescitlerde teravih namazı hazırlığı başladı. Peki, teravih namazı ne zaman saat kaçta kılınıyor. Hemen belirtelim ki teravih namazı Ramazan gecelerinde kılınıyor. 2025 yılında ilk teravih namazı 29 Şubat Cuma akşamı kılınacak. Teravih namazları yatsı namazı vaktinde kılınıyor. Bunun için her il için olduğu gibi 2025 Ramazan ayı teravih saatleri 29 Mart 2025 - 29 Mart 2025 tarihleri ile bu tarihler arasındaki yatsı namazı saatleri ile aynı olacak.