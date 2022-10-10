ÖZET | Hatayspor-Alanyaspor: 1-0

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında evinde karşılaştığı Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti. Hatayspor Teknik Direktör Volkan Demirel, karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Volkan Demirel, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, planladıkları ve uyguladıkları analizlere göre, aynısını sahada oynayarak kazandıklarını söyledi. İşte Hatayspor-Alanyaspor maçının geniş özeti, kritik pozisyonları.

Hayatspor Alanyaspor özet

Hatayspor-Alanyaspor maçının geniş özeti

10. dakikada Kanak Kanak’ın savunma arkasına gönderdiği uzun pasta kaleci Runarsson ile karşı karşıya kalan El Kaabi’nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top az farkla auta çıktı. 22. dakikada Burak Öksüz’ün kaleci Erce Kardeşler’e geri pasında araya giren Balkovec’in vuruşunda top keleciden döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Efkan Bekiroğlu’nun şutunu Erce bir kez daha uzaklaştırarak tehlikeyi önledi. 33. dakikada Kaan Kanak ceza sahasına doğru ortasında arka direkte bomboş pozisyonda olan Kerim Alıcı’nın sert şutu az farkla üstten auta gitti. 36. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında soldan Kaan Kanak’ın ortasında ceza sahası içi altı pas çizgisi üzerinde El Kaabi müsait pozisyonda vuruşunu yaptı top az farkla üstten auta gitti. 50. dakika paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Kerim arka direğe ortasını yaptı, Kaan Kanak gelişine sert vurdu, kaleci son anda topu çelmeyi başardı. 51. dakika da Kaan Kanak ceza sahası çizgisinden üzerinden sert vurdu savunmadan dönen topa ceza sahası dışından Onur Ergün bekletmeden şutunu çekti, top direkten döndü. 72. dakikada orta sahada topla buluşan Onur Ergün, Kevin Varga’ya pasını aktardı. Varga’nın sağ kanattan ortasına ceza sahası içinde Burak Öksüz röveşata vuruş ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0 90. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde oluşan karambolde Ahmed Hassan vuruşunu yaptı, kaleci Erce son anda topu çeldi.

Hatayspor-Alanyaspor maçı geniş özeti izle

"Maç planladığımız gibi geçti"

A. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, planladıkları ve uyguladıkları analizlere göre, aynısını sahada oynayarak kazandıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında evinde karşılaştığı Alanyaspor’u 1-0 mağlup eden A. Hatayspor’da Teknik Direktör Volkan Demirel, karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Demirel, kazanmak için ne gerekiyorsa ona uygun bir mücadele gösterdiklerini belirterek, "Maç planladığımız gibi geçti. İlk yarı Alanyaspor’un topu kendi alanında iyi kullandığını bildiğimiz için top onlara verdik. Oyunu biraz onların istediği gibi oynamasına izin verdik açıkçası. Ama ikinci yarıdaki başlangıcımızda 55-60. dakikaya kadar golü bulana kadarki oyunumuz zaten planın ikinci hedefiydi. Bu hedefimize de ulaştık. Maçı korumak adına takımın geri yaslanması da tamamen maçı kazanmak duygusuylaydı. Ama planladığımız, uyguladığımız analizlere göre çıkartıp maçı yorumladığımız maçı kafamızda oynadığımız maçı açıkçası aynısını sahada oynayarak kazanmasını bildik. Sivas maçında da söyledim bu maçta da söyledim. Kazanmak için ne gerekiyorsa ona uygun bir mücadele gösterecektik. Bugün de kazanan taraf biz olduk. O yüzden mutluyuz" dedi.

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