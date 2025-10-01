10 hastadan 6’sı Kovid

Ani hava değişimleri, tatil dönüşleri ve eğitim döneminin başlaması üst solunum yolu enfeksiyonlarını artırdı. Kapalı alanlarda geçirilen sürelerin uzaması ve okulların açılmasıyla birlikte, bağışıklıkları zayıflayan çocuklar ve yetişkinlerde grip benzeri belirtiler daha sık görülmeye başladı. Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, son günlerde grip belirtileriyle acil servislere başvuruların arttığını belirterek, “Belirtiler, akciğerleri ağır etkileyen salgın dönemlerindekinden farklı. Yüksek ateş, öksürük ve halsizlik yaygın; hastalar ateşin düşmemesi ve şikâyetlerin uzun sürmesi nedeniyle daha fazla istirahat etmek zorunda kalıyor” dedi. Her 10 hastanın 6’sında Kovid-19 görüldüğünü söyleyen Cander, özellikle okulların açılmasıyla çocuklarda vakaların daha sık ortaya çıktığını vurguladı. Cander, “Risk grubunda olan hastalarda daha ağır seyretse de belirtileri uzun süren, birbirine bulaşan bir grip salgınıyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

çiziyor. Burun tıkanıklığı veya akıntısı, öksürük, halsizlik, ateş veya titreme, baş ve kas ağrıları, boğaz ağrısı, hapşırma, nefes darlığı, ishal, mide bulantısı/kusma ve bazen tat‑koku kaybı gibi belirtiler sıkça görülüyor. Öne çıkan Nimbus (NB.1.8.1) varyantı, halk arasında 'jilet gibi boğaz ağrısı' olarak tarif edilen daha keskin boğaz ağrısı ile dikkat çekiyor. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi yetkilileri, bu varyantın belirgin bulgularının keskin boğaz ağrısı ve boyundaki lenf bezlerinde şişme olduğunu; bunun dışında yorgunluk, ateş ve kas ağrısı gibi klasik Kovid-19 belirtilerinin de görüldüğünü bildiriyor” ifadelerini kullandı. Nimbus (NB.1.8.1) varyantının ABD’de vakaların yüzde 43’ünden sorumlu olduğu ifade ediliyor.