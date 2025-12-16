15 Aralık Türk Dili Ailesi Günü gençler tarafından coşkuyla kutlandı

15 Aralık Türk Dili Ailesi Günü; Gençlik ve Spor Bakanlığı Vefa Atlası Platformu koordinasyonu ve Marmara Üniversitesi Genç Ofis, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Marmara Üniversitesi Fikir Talim Kulübü ve Marmara Üniversitesi Genç Gönüllüler Kulübü katkılarıyla Marmara Üniversitesi Genç Ofis’te kutlandı.

Öğrencilerin ve Türk Dili meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği programda Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Okur ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, UNESCO tarafından ilan edilen bu günün Türk Dünyası ve Dili için önemine vurgu yaptı.