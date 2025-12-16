15 Aralık Türk Dili Ailesi Günü gençler tarafından coşkuyla kutlandı

UNESCO tarafından ilan edilen 15 Aralık Türk Dili Ailesi Günü kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Vefa Atlası Platformu koordinasyonundaki gönüllü gençler tarafından kutlandı. Düzenlenen programa, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Okur da katılım sağladı.
15 Aralık Türk Dili Ailesi Günü; Gençlik ve Spor Bakanlığı Vefa Atlası Platformu koordinasyonu ve Marmara Üniversitesi Genç Ofis, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Marmara Üniversitesi Fikir Talim Kulübü ve Marmara Üniversitesi Genç Gönüllüler Kulübü katkılarıyla Marmara Üniversitesi Genç Ofis’te kutlandı.
Öğrencilerin ve Türk Dili meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği programda Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Okur ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, UNESCO tarafından ilan edilen bu günün Türk Dünyası ve Dili için önemine vurgu yaptı.
Zeybek, Kafkas gibi Türk Dünyası’ndan folklorik dans gösterilerinin sahne aldığı etkinlikte, Vefa Atlası projesi katkılarıyla hazırlanan Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin stantları, ülkeler adına tanıtıcı ögelerle hazır bulunarak katılımcıların bilgilendirilmesine katkı sağladı.