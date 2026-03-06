Yeni Şafak
2 kiloluk tümörden Türkiye'de kurtuldu

04:006/03/2026, Cuma
Mirlan Abdrakhmanov
Mirlan Abdrakhmanov

Kazakistan’dan Türkiye’ye gelen 37 yaşındaki Mirlan Abdrakhmanov, boynunda oluşan yaklaşık 2 kilogram ağırlığında ve 26 santimetre çapındaki dev tümörden yapılan operasyonla kurtuldu.

Yürümeyi ve oturmayı dahi zorlaştıran kitle, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tolga Kandoğan ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı ameliyatla çıkarıldı. Prof. Dr. Kandoğan, hastanın kendilerine başvurduğunda durumunun kritik olduğunu belirterek tümörün başarılı bir şekilde temizlenerek hastanın taburcu edileceğini bildirdi. Kitlenin zamanla büyüdüğünü söyleyen Abdrakhmanov, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Kitle zamanla büyüdü. Bebek başı kadar olmuştu, yürümek ve oturmak bile çok zordu. Kendi ülkemde ameliyat sırasının gelmesi aylar sürebilirdi. Tolga Hoca ile görüştük, kısa sürede ameliyat olabileceğimi söyledi. Türkiye’ye geldikten sadece iki gün sonra ameliyata alındım. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Tolga Hoca’ya, ekibine çok teşekkür ediyorum."



#sağlık
#ameliyat
#tümör
