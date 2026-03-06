2 kiloluk tümörden Türkiye'de kurtuldu

Yürümeyi ve oturmayı dahi zorlaştıran kitle, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tolga Kandoğan ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı ameliyatla çıkarıldı. Prof. Dr. Kandoğan, hastanın kendilerine başvurduğunda durumunun kritik olduğunu belirterek tümörün başarılı bir şekilde temizlenerek hastanın taburcu edileceğini bildirdi. Kitlenin zamanla büyüdüğünü söyleyen Abdrakhmanov, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Kitle zamanla büyüdü. Bebek başı kadar olmuştu, yürümek ve oturmak bile çok zordu. Kendi ülkemde ameliyat sırasının gelmesi aylar sürebilirdi. Tolga Hoca ile görüştük, kısa sürede ameliyat olabileceğimi söyledi. Türkiye’ye geldikten sadece iki gün sonra ameliyata alındım. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Tolga Hoca’ya, ekibine çok teşekkür ediyorum."