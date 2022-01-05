​2. Yeditepe Bienali başlıyor: Çerçevenin içine ve dışına bakacağız

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı’nın iş birliği ile düzenlenen 2. Yeditepe Bienali başlıyor. İstanbul’la özdeşleşmiş 4 önemli mekanda 282 sanat eserine ev sahipliği yapacak olan bianel, ‘Çerçeve’ fikrini temel alan, ‘Çerçeve İçi - Çerçeve Dışı’ temasıyla yola çıktı. Albayrak Grubu’nun medya sponsoru olduğu Bienal, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Klasik Sanatları Vakfı Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Demirkan, Bienalin Küratörü Berkan Karpat’ın katılımıyla yapılan basın toplantısıyla duyuruldu. 07 Ocak 2022 günü restorasyonu devam eden Süleymaniye Külliyesi İmareti Darüzziyafe’de başlayacak olan bianel, 07 Mart 2022 tarihine kadar sürecek.

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DÖRT FARKLI MEKAN

Basın toplantısının açılışını yapan Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Demirkan, ilki 2018 yılında gerçekleştirilen Yeditepe Bienali’nin komşu kültürlerle temastaki önemine ve bu kültürleri dönüştürmedeki gücüne dikkat çekti. Açılış konuşmasında seçilen mekanlar konusundaki hassasiyete özellikle dikkat çeken Fatih Belediye Başkanı Mustafa Ergün Turan, sergi mekanlarının klasikten çağdaşa kademeli olarak açılacağını ve ilk adımın da Süleymaniye Külliyesi içinde bulunan Darüzziyafe ile atılacağını ifade etti. Nuruosmaniye Mahzen ve Yedikule Hisarı’nın da tarihi ve büyüleyici atmosferleriyle sergiye büyük bir değer kattığını belirten Turan, Bienal’in en genç ve dijital mekanının ise Cam Küp Galeri olacağını söyledi.

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HERKESİN ELİNE FENER VERİYORUZ

2. Yeditepe Bienali ‘çerçeve’ temasıyla henüz tartışılmamış fakat oldukça merkezi bir konuyu gündeme getiriyor. Sanatseverleri çerçevenin hem içine hem de dışına bakmaya çağıran Bienal, Küratör Berkan Karpat’ın ifadesiyle “İçeride kaybettiklerimizi dışarıda aramanın sonuçlarına” ilişkin soruları da gündeme taşıyor.

Bienal’in teması hakkında yorum yapan Karpat, Avrupa lisanlarında ‘çerçeve’ kelimesine karşılık gelen kelimelerin çoğunlukla ‘sınırlılık’ anlamı taşıdığına, bizde ise ‘çerçeve’ sınırlamadan ziyade bir ilişkiler ağına ve buna bağlı olarak hürleşmeye işaret ettiğine dikkat çekti. Karpat, “Biz herkesin eline bir fener veriyoruz. Bir arayışa davet bu. Bunun altyapısı olmalı, felsefi tartışması organize edilmeli. Kişisel olduğu için herkes sorularının cevabını içinde aramalı” açıklamasında bulundu.

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GÜNDEM Dünyada Muadili Olmayan ‘Yeditepe Bienali’ Tarihi Yarımada da