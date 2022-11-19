2022 FIFA Dünya Kupası başlıyor: Turnuvanın tüm maçları TRT’den canlı yayınlanacak

20 Kasım Pazar (yarın) günü başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT’den canlı yayınla ekranlara gelecek. Futbolun bir numaralı organizasyonu, Türkiye sınırları içinde TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalı ile TRT İzle dijital platformundan takip edilebilecek.

Maçların kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den önemli çağrı

Katar-Ekvador maçıyla başlayacak turnuvadaki tüm maçlar TRT ekranlarından canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak. Uydu üzerinden TRT’deki bu büyük şöleni Türkiye’den takip etmek isteyen izleyicilerin TRT uydu frekans bilgilerini güncellemesi gerekiyor.

TRT HD Türkiye Kapsaması TÜRKSAT Frekans Bilgisi

Uydu: TÜRKSAT 4A

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Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

İlklerin Dünya Kupası olacak

Dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan 2022 FIFA Dünya Kupası ilklere ev sahipliği yapacak. İlk kez kış döneminde bir Dünya Kupası düzenlenecek. İlk kez Avrupa'da ligler kışın duracak. FIFA hakem kurulu kadın hakemlere Dünya Kupası'nda ilk kez görev verecek. İlk kez Arap dünyasından bir ülke Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

20-27 Kasım tarihleri arası Dünya Kupası maç programı:

20 Kasım Pazar

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17.30 Dünya Kupası Seremonisi / TRT 1

19.00 Katar – Ekvator / TRT 1

21 Kasım Pazartesi

16.00 İngiltere – İran / TRT 1

19.00 Senegal – Hollanda / TRT 1

22.00 ABD – Galler / TRT Spor

22 Kasım Salı

13.00 Arjantin – Suudi Arabistan / TRT 1

16.00 Danimarka – Tunus / TRT 1

19.00 Meksika – Polonya / TRT 1

22.00 Fransa – Avustralya / TRT Spor

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23 Kasım Çarşamba

13.00 Fas – Hırvatistan / TRT 1

16.00 Almanya – Japonya / TRT 1

19.00 İspanya – Kosta Rika / TRT 1

22.00 Belçika – Kanada / TRT 1

24 Kasım Perşembe

13.00 İsviçre – Kamerun / TRT 1

16.00 Uruguay – Güney Kore / TRT 1

19.00 Portekiz – Gana / TRT 1

22.00 Brezilya – Sırbistan / TRT 1

25 Kasım Cuma

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13.00 Galler – İran / TRT 1

16.00 Katar - Senegal / TRT 1

19.00 Hollanda - Ekvator / TRT 1

22.00 İngiltere- Amerika / TRT 1

26 Kasım Cumartesi

13.00 Tunus – Avustralya / TRT 1

16.00 Polonya – Suudi Arabistan / TRT 1

19.00 Fransa – Danimarka / TRT 1

22.00 Arjantin – Meksika / TRT 1

27 Kasım Pazar

13.00 Japonya – Kosta Rika / TRT 1

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16.00 Belçika – Fas / TRT 1

19.00 Hırvatistan – Kanada / TRT 1

22.00 İspanya – Almanya / TRT 1