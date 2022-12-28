Hayat 2022de en çok yerli filmler izlendi İkinci sırada Eren var
SİNEMA

2022’de en çok yerli filmler izlendi: İkinci sırada Eren var

2022 yılında en çok izlenen 10 filmden dördü yerli yapım oldu. İkinci sırada Eren filmi var. Belgin Sarılmışer’in hayatını ele alan “Bergen” filmi, 5 milyon 484 bin 798 izleyiciyle yılın en çok izlenen filmi oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022’de en çok yerli filmler izlendi: İkinci sırada Eren var
​2022 yılında en çok izlenen 10 filmden dördü yerli yapım oldu.

2022 yılında en çok izlenen 10 filmden dördü yerli yapım oldu. Yıl boyunca macera, fantastik ve aksiyon türündeki yapımlar ile animasyon filmler izleyicinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Box Office Türkiye’den derlenen bilgilere göre, 366’sı yeni, toplam 501 filmin vizyona girdiği yıl boyunca, toplam izleyici sayısı 35 milyon 873 bin 660’a ulaştı.

HERKES ‘ACILARIN KADINI’NI İZLEDİ

Cinayet sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Belgin Sarılmışer’in hayatını ele alan “Bergen” filmi, 5 milyon 484 bin 798 izleyiciyle yılın en çok izlenen filmi oldu. Farah Zeynep Abdullah ile Erdal Beşikçioğlu’nun başrollerini paylaştığı filmde, müzik tarihine geçen yorumu ve konservatuvarda başlayan şarkı söyleme tutkusunun yanı sıra “acıların kadını” olarak tanınan şarkıcı Bergen’in yaşamının bir bölümü beyaz perdeye aktarıldı. Filmden elde edilen gelir ise 160 milyon 57 bin 802 liraya ulaştı.

EREN’İ 2 MİLYONU AŞKIN KİŞİ İZLEDİ

En çok izlenen filmler arasında 2. sırada, yapımcılığını Mustafa Uslu’nun üstlendiği, TRT Ortak Yapımı, “Kesişme-İyi ki Varsın Eren” yer aldı. Film, 2 milyon 327 bin 920 kişi tarafından izlendi. “Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında” filmi listeye 3. sıradan girdi. Listenin 4. sırasında bir milyon 229 bin 668 izleyiciyi sinema salonlarına çeken “Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü” yer aldı. ABD yapımı animasyon film “Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi”, listeye 5. sıradan girdi. Sırayı “Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas” Avatar’ın 13 yıl sonra vizyona giren devam filmi “Avatar: Suyun Yolu”, “The Batman”, “Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok” Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey takip etti.

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