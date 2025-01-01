2025 yılının ilk bebekleri dünyaya gözlerini açtı.

Yılın ilk bebekleri ilk hediyelerini de bakanlardan aldı.





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Şehir Hastanesi'nde doğan bebekleri ziyaret etti; ailelerin heyecanını paylaştı.









Üçüncü bebeğini dünyaya getiren anne Aysun Dilmaç'ı ziyaret eden Göktaş, kızı Defne Hüma'nın sağlıkla büyümesi temennisinde bulundu. Göktaş, daha sonra Hazal Sönmez'in bebeği Asil Kaan ve Sibel Koçak'ın bebeği Asya'yı ziyaret etti.









Her doğan bebeğin kıymetli olduğuna dikkati çeken Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğum oranları azalıyor. Nüfus olarak yaşlanıyoruz. Ülkemizin geleceği açısından her yeni doğan bebeğin bizler için ayrı bir kıymeti, ayrı bir önemi var. Bakanlık olarak şimdiye kadar yaptığımız gibi hem aile hem de çocuk odaklı politikalar üretmeye devam edeceğiz."





Göktaş, vatandaşların yeni yılını da kutladı.









Bakan Memişoğlu İstanbul'da yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti

İstanbul'da yeni yılın ilk bebeği Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde dünyaya geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti.





Bakan Memişoğlu, hastanede suda doğumla dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeği Kerem Ali Demir'i ziyaretinde, aileye tebriklerini iletti. Memişoğlu, yeni doğan Kerem Ali Demir'i kucağına alarak sevdi.





Bebek ve annenin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Memişoğlu, anneye çiçek takdim ederek, bebeğe de çeyrek altın taktı. Anne Fatma Demir, bebek Kerem Ali Demir'in dördüncü çocukları olduğunu söyledi. Ayrıca Memişoğlu, doğum yapan diğer anneleri de ziyaret ederek, çiçek takdiminde bulundu, çeyrek altın taktı.





Bakan Memişoğlu'ndan Esenler 4 No'lu Acil Yardım İstasyonu'na ziyaret

Ardından Esenler 4 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nu ziyaret eden Bakan Memişoğlu, sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı.





Burada açıklama yapan Memişoğlu, sağlık çalışanlarının dünyaya Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin ne kadar iyi olduğunu gösterdiklerini ve onlar sayesinde daha da iyi olacaklarını söyledi.





Sağlık sisteminin gelişmesi için ulaştırmadan acil tıp teknisyenlerine ve UMKE'cilere kadar herkesin çok emeği olduğunu ve elinden geleni yaptığını belirten Memişoğlu, “Daha iyi yerlere geleceğiz, sağlıklı Türkiye Yüzyılı diyoruz artık' dedi.









Basın mensuplarının da yeni yılını kutlayan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bütün Türk milletinin yeni yılını kutluyorum, hayırlar getirmesini diliyorum. Üç aylarımızı kutluyorum. Ramazan'a mutluluklar ve huzur içinde kavuşmayı Allah bize nasip etsin. İnsanların birbirlerini katletmediği, sarılıp dostane yaşadığı, kötülük değil iyiliğin hüküm sürdüğü bir dünya diliyorum. Biz elimizden geleni yapacağız Türk toplumu ve Türkiye olarak. Cumhurbaşkanımızın ‘Dünya beşten büyüktür.’ iddiasının arkasında duracağız. İyiliği yeniden dünyaya hakim kılacağız.”





Bakan Memişoğlu'na İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Güner ve Esenler Belediye Başkanı Göksu eşlik etti.





Yeni yılın ilk bebekleri

Malatya’da dünyaya gelen Ahsen isimli bebek Dalhançer ailesinin üçüncü kız çocuğu oldu. Asya bebek ise yeni yılın üçüncü dakikasında Adana’da doğdu.





Bingöl, Sivas ve Osmaniye'de de aileler yılın ilk dakikalarında bebek heyecanı yaşadı. Bebeklere hediyeler verildi.









Tokat'ta yeni yılın ilk bebeği "Göktuğ" annesiyle aynı gün doğdu

Kentte yılın ilk bebeği Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde doğdu.





Elif ve Hasan Erşahin çiftinin Göktuğ adını verdikleri bebekleri 4 kilo 105 gram ağırlığında doğdu. Saat 00:01'de dünyaya gözlerini açan bebek ile annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



