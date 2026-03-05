34 yıldır su içmiyor: 'Zehir gibi geliyor bana tiksiniyorum'

İddiaya göre Mustafa Akbıyık, 1992 yılında eşiyle birlikte sobadan sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlendi. Eşi hafif etkilenirken, Akbıyık yoğun bakıma alındı ve iki gün komada kaldı. Komadan çıktığında ise su içemediğini fark etti ve uzun yıllar boyunca suya yaklaşamadı.

Akbıyık, suyun yanı sıra gazlı içecekler ve meyve sularını da içemediğini belirtti. Su içmekten tiksinen adam “Hava ne kadar sıcak olursa olsun hiç aklıma gelmiyor. Zehir gibi geliyor bana. 34 yıldır suya hasret kaldım ama tiksiniyorum. Suyu içince insanın nefesi daralır mı, benim nefesim daralıyor” dedi. İlacını almak gerektiğinde ise çocuklarının yardımıyla yudum yudum alabiliyor. Röportaj sırasında yapılan denemelerde Akbıyık, suyun küçük bir kısmını içebildi, geri kalanında ise tiksindi ve içemedi.