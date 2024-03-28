36 yıl sonra aynı sette

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Halil Ergün ve Perihan Savaş, 36 yıl sonra aynı film setinde buluştu. Yapımcılığını ve senaristliğini Suat Köçer’in üstlendiği, yönetmenliğini Okan Akgün’ün yaptığı “Akşam Yemeği” isimli kısa filmde, usta oyuncular anne ve baba rolünde yer aldı. İki gün süren atışmalarla geçen set boyunca hem eski günleri yad ettiler hem de performanslarını ortaya koydular. İkili en son 1988 yapımı “Yaşarken Ölmek” filminde oynamış, daha sonra “Yaprak Dökümü” dizisinde bir araya gelmişti. Geleneksel bir ailede 30’lu yaşlardaki üç kardeşin hala evlenememiş olması üzerinden bir gerilimi konu edinen filmin diğer oyuncuları ise, Eda Akalın, Sefa Şenel, Yağmur Ruken Kahraman ve Berfin Taş.

Yıllar sonra Perihan Savaş’la aynı film setinde oynamaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Ergün, “Perihan’la önemli filmlerde çalıştık. Dostluğumuz hiç kopmadı, haberleşirdik, etkinliklerde karşılaşırdık, ama yan yana gelemedik. Eski dostlarla bir filmde buluşmak ya da ortak ustalıklar noktasında didişmek çok güzel bir şey. Bu buluşmalar beni mutlu ediyor” dedi. Aradan uzun zaman geçse de eski bir dostla aynı film setinde buluşmaktan keyif aldığını belirten Savaş, “Birbirimizi çok iyi tanıyoruz, geçmiş deneyimimiz olduğu için biri oynarken diğerini besleyebiliyor. Ben Halil’le çalışmayı çok seviyordum, epeyce ara vermişiz. Şimdi çok mutluyum. Film de çok güzel akıyor, kadınların sıkışmışlığını anlatıyor. Ben kendi hayatımda annemin bana yaptıklarını çocuklarıma yapmadım. Kadınlarımızın bunu öğrenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.