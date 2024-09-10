4 saatten fazla sosyal medya 'kötü' ediyor

Sosyal medyanın bir özgürlük platformundan ziyade ticari bir işletme olduğunu vurgulayan Yayman, "Biz komisyonda sorduğumuz tüm sorulara cevap veriyorlar ama 'Türkiye'de ne kadar vergi veriyorsunuz'a yanıt yok" diye konuştu. Forumun açılış konuşmasını yapan AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, bu platformların devlet kurumları tarafından birincil haber verme aracı olarak kullanılmasının yanlış olduğunu anlattı. Karagöz, "Siz Bakanlar, partilerin genel başkanları bu platformu birinci haber verme kaynağı olarak görürseniz bu platformun meşruiyetini güçlendirirsiniz.” dedi.