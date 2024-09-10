4 saatten fazla sosyal medya 'kötü' ediyor

Forumda konuşan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Türkiye’nin sosyal medya kullanımında ilk 3'te olduğunu hatırlattı.
KAMU MEŞRUİYET KAZANDIRIYOR
Sosyal medyanın bir özgürlük platformundan ziyade ticari bir işletme olduğunu vurgulayan Yayman, "Biz komisyonda sorduğumuz tüm sorulara cevap veriyorlar ama 'Türkiye'de ne kadar vergi veriyorsunuz'a yanıt yok" diye konuştu. Forumun açılış konuşmasını yapan AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, bu platformların devlet kurumları tarafından birincil haber verme aracı olarak kullanılmasının yanlış olduğunu anlattı. Karagöz, "Siz Bakanlar, partilerin genel başkanları bu platformu birinci haber verme kaynağı olarak görürseniz bu platformun meşruiyetini güçlendirirsiniz.” dedi.
KÖTÜCÜL DUYGULARI KÖRÜKLÜYOR
Sosyal medyanın zihni çok fazla meşgul ettiği için duyguları da çok güçlü şekilde etkilediğini aktaran Üsküdar Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Dr Aylin Tutgun Ünal, “Yakın zamanda bin 23 kişinin katılımıyla iyicilik ve kötücülük ölçeği geliştirdik. Araştırma sonuçlarına göre, 4 saatten fazla sosyal medya kullanan kişilerde kötücül duygular ortaya çıktı. Sosyal medya kullanımı arttıkça kişiler kötücül duygularını baskılayamıyor.” diye konuştu.