5 yaşında 2 kişiye hayat oldu

Şırnak’ta kalp krizi geçirdikten sonra Mardin’deki özel bir hastaneye sevk edilen ve burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybeden Baran Cengiz’in organları, Diyarbakır’da 2 hasta çocuğa nakledildi.

Acılı baba Abdullah Cengiz, Baran’ı okula göndermek için kaldırmaya çalıştığını, oğlunun uyanmayınca Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırdıklarını söyledi. Baba Cengiz, "Oradan da Mardin’e sevk ettiler. Çocuğum hayatını kaybetti fakat organları iki kişiye umut oldu. Rabbim kimseye evlat acı vermesin ama onun organlarının başkasına umut olması beni mutlu etti" dedi.

Baran’ın iki böbreği, Diyarbakır’da nakil bekleyen hasta iki çocuğa nakledildi.

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