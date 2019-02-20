Hayat 5 yaşında 2 kişiye hayat oldu
GENEL SAĞLIK

5 yaşında 2 kişiye hayat oldu

Şırnak’ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Baran Cengiz’in organları, Diyarbakır’da 2 kişiye hayat verdi.

Haber Merkezi IHA
Minik Baran'ın organları Diyarbakır'a götürülürken.
Minik Baran'ın organları Diyarbakır'a götürülürken.

Şırnak’ta kalp krizi geçirdikten sonra Mardin’deki özel bir hastaneye sevk edilen ve burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybeden Baran Cengiz’in organları, Diyarbakır’da 2 hasta çocuğa nakledildi.

Acılı baba Abdullah Cengiz, Baran’ı okula göndermek için kaldırmaya çalıştığını, oğlunun uyanmayınca Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırdıklarını söyledi. Baba Cengiz, "Oradan da Mardin’e sevk ettiler. Çocuğum hayatını kaybetti fakat organları iki kişiye umut oldu. Rabbim kimseye evlat acı vermesin ama onun organlarının başkasına umut olması beni mutlu etti" dedi.

Baran’ın iki böbreği, Diyarbakır’da nakil bekleyen hasta iki çocuğa nakledildi.

Şifayı toprakta arayanlar avuç avuç yiyor
HAYAT
Şifayı toprakta arayanlar avuç avuç yiyor

Baş dönmesi geçmeyenler dikkat
HAYAT
Baş dönmesi geçmeyenler dikkat

Sıcak çay içenlerin dikkatine
FOTOĞRAF 9
Title
Çin’de yapılan bir çalışmada alkol ve sigara kullanımıyla birlikte sıcak çay içilmesi durumunda yemek borusu kanseri riskinin 5 kat arttığı ortaya çıkarıldı.
Title
Çin’de 450 bin kişi üzerinde yapılan prospektif (ileriye dönük) bir çalışmada, her gün sıcak çay içip yine her gün 15 gram üzerinde alkol tüketenler ile haftada bir defadan az alkol kullananların yemek borusu kanseri bakımından karşılaştırıldığına dikkat çekiliyor.
Title
Sadece sıcak çay içenlerde ise böyle bir risk artışı bulunmadığı belirtiliyor.
Title
Çalışma daha önce hiç kanser saptanmamış 30 – 79 yaş arasındaki popülasyonda gerçekleştirildi. Bu çalışma grubunda 9 yıllık çalışma süresi içinde bin 731 yemek borusu kanseri saptandığına dikkat çekiyor.
Title
Çin Medikal Bilimler Akademisi’ne bağlı Çin Kadori Biobank Çalışma Grubu tarafından yapılan çalışma, Çin Yerel Etik Kurulu ile Oxford Üniversitesi Etik Kurulu’ndan da onay almış ve prestijli bir dergi olan “Annals of İnternal Medicine” de yayınlanmış.
Title
Çalışmayı gerçekleştirenler, alkol veya sigara tüketenlerin, alkol ve sigarayla beraber sıcak çay içmemeleri durumunda ise yemek borusu kanseri risklerinin azalacağını belirtiliyor.
Title
Otoritelerin görüşüne göre devamlı sıcak çay içilmesi, yemek borusunda termal zedelenme oluşumu ve karsinogenesisin (normal hücrelerden kanserli hücrelerin meydana gelmesi) başlamasına zemin hazırlıyor.
Title
Sigara ve alkol gibi risk faktörlerinin de devreye girmesi ise karsinogenezis oluşumunun ilerlemesi bir diğer deyişle riskin artması anlamına geliyor.
Title
Sıcak çay içenlerin dikkatine
Sigarayla beraber sıcak çay tüketenlerde yemek borusu kanseri riskinin 5 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı. Çin'de yapılan 9 yıllık araştırmaya göre sıcak çay içen bin 731 kişide yemek borusu kanseri saptandı.
YORUM YAP
/**/
Yaşlı vizyon belgesi hazırladık

Yaşlı vizyon belgesi hazırladık

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşlılık Şurası'nda konuştu.
VAR'ın sesini açın

VAR'ın sesini açın

Ses kayıtlarının dinlenmesi için atılması gereken adım belli.
Mısır 9 genci idam etti

Mısır 9 genci idam etti

​Sisi rejimi, Uluslararası Af Örgütü'nü hiçe saydı.
Mahkeme hapis cezasını ertelemedi

Mahkeme hapis cezasını ertelemedi

​Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis ve para cezası.
TÜSİAD'ın yeni başkanı

TÜSİAD'ın yeni başkanı

Tek aday Simone Kaslowski yeni başkan seçildi.
Askere sosyal medya yasağı

Askere sosyal medya yasağı

Gerekçe: Askeri personel terör örgütlerinin özel ilgi alanındadır.
Ekim'de hazır

Ekim'de hazır

​Savunma Sanayii Başkanı'ndan önemli açıklamalar.
Üsküdar isyanı

Üsküdar isyanı

İlçe başkanı mektup yazdı: Projesi bile yok!

Yolda değerlenen halılar

Yolda değerlenen halılar

Manisalı üreticilerden ilginç bir halı eskitme tekniği
Türk mucit üretti

Türk mucit üretti

​Pille ısınan kumaşı Alman ordusu kullanıyor.
Dev talip: Rekor satış olacak

Dev talip: Rekor satış olacak

​Ticaret sitesi Sahibinden'e 4.8 milyar dolar teklif.
Bu gecetest edilecek

Bu gecetest edilecek

İstanbulluların heyecanla beklediği hat.
Sinir krizi geçirten robot

Sinir krizi geçirten robot

Bir anne, ev ödevi yazan robotu parçaladı.
Devamı gelecek

Devamı gelecek

Gül'den FETÖ'yle mücadelede kararlılık vurgusu.
Honda'dan sonra Ford da kapatıyor

Honda'dan sonra Ford da kapatıyor

​Otomotiv devlerinden art arda çekilme kararı geldi.
Bir haftada üç toplantı

Bir haftada üç toplantı

​ABD, PKK ile 'Türkiye'siz güvenli bölge' planı yapıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.