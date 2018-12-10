Hayat 56 yaşında gözlüklerinden kurtuldu
GENEL SAĞLIK

56 yaşında gözlüklerinden kurtuldu

İzmir’de yaşayan 56 yaşındaki Cemile Bilgiç, geçirdiği Eximer Laser ameliyatıyla yıllar sonra gözlüklerinden kurtuldu. Bilgiç, "Şimdi yakını da uzağı da çok net görüyorum; ikici baharımı yaşıyor gibiyim" dedi.

IHA
Hasta Cemile Bilgiç, artık yakını da uzağı da çok net gördüğünü söyledi.
Hasta Cemile Bilgiç, artık yakını da uzağı da çok net gördüğünü söyledi.

İzmir’de yaşayan 56 yaşındaki Emine Bilgiç, gözlerindeki bozukluk nedeniyle hem yakın hem de uzak gözlüğü olmak üzere iki tane gözlük kullanıyordu. Yakını görmek için ayrı, uzağı görmek için ayrı gözlük kullanan Bilgiç, günlük yaşantısında çok zorlanırken daha sonrasından bundan dolayı doktora giderek muayene olmak istedi.

Cemile Bilgiç, "15 yıldır gözlerimde sorun vardı; kitap okumak, ince işlerle uğraşmak bir tarafa günlük işlerimi görürken bile çok zorlanıyordum. Gün içerisinde sürekli gözlük değiştirerek, etrafımda bulunan insanlardan yardım istiyordum. Op. Dr. Onur Aydın Eximer Laser ameliyatını tavsiye etti. ’Bu sayede gözlüklerinizden kurtulabilirsiniz’ dedi. İlk başta ameliyata cesaret edemedik. Bir müddet düşünmek istedik. Sonunda ameliyat olmaya karar verdim. Tekrar Doktor Onur Bey’e giderek ameliyat için gün aldık. Ameliyat denilince insan korkuyor; o kadar rahat geçti ki ameliyatım hemen ardından günlük yaşantıma döndüm. Hiç ağrım sızım olmadı. Bu kadar rahat ve acısız olduğunu bilseydim, gözlüklerimden çok daha önce kurtulurdum. Şimdi yakını da uzağı da çok net görüyorum; ikici baharımı yaşıyor gibiyim. Onur Bey ameliyatın ardından ‘bundan sonra sadece güneş gözlüğü’ demişti, ben de görme bozukluğu yaşayan, bu sebeple yaşam kalitesi düşen herkese bunu söylüyorum" diyerek doktoruna teşekkür etti.

Ameliyat 10 dakika sürdü

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Aydın da şöyle konuştu:

  • "Cemile Hanım, eşi ile birlikte muayeneye geldi. Yaptığımız muayenede uzak ve yakın görme sorunu olduğunu tespit ettik. Cemile Hanım, ameliyata çok sıcak baktı; fakat eşi biraz mesafeliydi. Birkaç hastaneye de göründükten sonra bize ameliyat olmak için müracaat ettiler. Bu ameliyat sonucunda Cemile Hanım’ı hem yakın hem de uzak gözlüklerinden kurtarabilmeyi hedefledik; ama küçük bir ihtimal de olsa yakın gözlüğü kullanmaya devam edebileceğini kendisine bildirdik. Ameliyat günümüzü belirledik ve operasyonumuz çok başarılı geçti. Cemile Hanımın ameliyatı on dakika sürdü ve ameliyat sonrası günlük yaşantısına devam etti. Şu an hem yakın hem de uzak gözlüğünden kurtulmuş ve iyi bir görüşe sahip olmuş durumda."

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