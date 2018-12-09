Toprak olacak organlar 11 hastayı hayata döndürdü

Böbrek nakline duyulan ihtiyaç her geçen gün artmasına rağmen organ bağışının henüz istenen seviyelere ulaşmadığını belirten Prof. Dr. Bülent Oktay, “Beyin ölümü gerçekleşmiş kişinin organları bağışlandığında bize sunuluyor. Çünkü çıkarılacak organlar canlıya takılacak. Bunların takıldığı kişiyi sağlıklı hale getirebilmesi lazım. Takılan böbreğin, hastanın vücudunun yükünü taşıyabilmesi gerekiyor. Bunun için kullanılan bazı uluslararası kriterler var. Bu kriterleri taşımayan organları bağışlanmış olsa dahi alamıyoruz. Takacağımız kişiye problem çıkaracaksa bunu yapmamak gerekiyor. Bunun da bir sınırı var. Bu sınır üzerinde olan veya yetersiz olan organları kabul etmiyorduk. Dolayısıyla bu organlar toprak oluyordu” dedi.

'Dual böbrek uygulaması' nedir?

Son zamanlarda batıda olan bir uygulamayı hayat geçirdiklerini belirten Bülent Oktay, “Tek başına yetersiz olan böbreği, tek kişiye takarak sağlıklı tek böbrek elde etmiş olduk. Yetersiz çalışan iki böbrek, sağlıklı çalışan tek böbrek haline geliyor. Sonuçta, böbrekleri taktığımız kişi de bu şekilde sağlığına kavuşuyor. Normalde bir kişiye tek böbrek takacağız diye düşünseydik, bu iki yetersiz çalışan böbreği reddetmek zorunda kalacaktık ve bağışlanmış iki yetersiz böbrek toprak olacaktı. Biz iki böbreği tek hastaya takarak reddedilme kriterleri taşıyan böbrekleri kullanmış oluyoruz. İşte biz bu uygulamaya ’dual böbrek uygulaması’ diyoruz” dedi.

Yaşlıların bağışladığı böbrek bazen toprak oluyor

Güney Marmara bölgesinde kadavra bağışının ve bağışlayanın da bazen yaşlı olması sebebiyle böbreklerin toprak olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bülent Oktay şöyle devam etti:

"2018 yılı içerisinde yaşlı kadavradan bağış çok oldu. Bu sebeple bağışlanan böbreği kabul etmeme oranı arttı. Zira, öncelikle bağışlanan böbreklerin sağlığını kontrol ediyoruz. Uluslararası değerlerde KDPI ’yüzde 90’ denilen bir sınır var. İndex yüzde 90 değerinin üzerine çıktığı vakit, bunu bilimsel açıdan reddetmek zorundayız. Ya da bu durumda bilim kuruluna ’İki böbreği bir kişiye takmamıza izin veriyor musunuz?’ diye teklif veriyoruz. İzin çıktığı takdirde, ameliyatı zor ve uzun olmasına rağmen, 2 böbreği aynı hastaya takıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu, 2 sağlıklı böbrek 1 kişiye takılmıyor. Tek başına görev yapamayacak, vücudu temizleyemeyecek, ancak 2’si bir araya geldiğinde görev yapacak böbrekleri 1 kişiye takıyoruz."

Toprak olacak 22 böbrek 11 kişiye umut oldu

2018 yılı içerisinde 11 tane dual böbrek nakli gerçekleştirdiklerini ifade eden Oktay, “Bu da toprak olacak böbreklerin 11 kişiye hayat vermesidir. Bağış yapılan böbreklerin yüzde 10’unu kapsamaktadır. 2018 yılı içinde 124 donör oldu. 110 donörün böbrekleri hastalara münferiden, yani sağlıklı tek böbrek tek hastaya takıldı. 11 donörün böbrekleri ise tek olarak takılmaya uygun değildi. Biz 11 donörün böbreğini dual nakille 11 hastaya taktık. 3 donörün böbrekleri tıbben kullanılacak durumda olmadığı için kullanılmadı” diye konuştu.

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