Migren ağrılarını ortadan kaldıracak buluş

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre her 7 kişiden 1'inde görülen migren, dünyanın en yaygın üçüncü hastalığı. Yoğun stres sonucu oluşan migren ataklarının oluşmasını engellemeyi amaçlayan Vagustim cihazı, Türkiye'nin en prestijli yarışmalarından İTÜ Çekirdek Big Bang'de 400 bin TL'lik ödül kazandı.

BAUTTO destekli proje, Dr. Öğr. Üyesi Ali Veysel Özden ve Ali Can Erk tarafından geliştirildi. Cihazla, uzun vadede migrenle sınırlı kalmayarak uyku bozukluğu, mide-bağırsak problemleri gibi stres kaynaklı gelişen diğer hastalıklara da çare bulunabilecek.

Yapay zeka destekli

Migren tedavisinde kullanılan medikal bir cihaz olan Vagustim, kulaktaki vagus sinirini elektiriksel olarak uyarmak ve mobil uygulama tarafından Bluetooth aracılığıyla kontrol edilmektedir. Beraberinde akıllı bileklik yardımıyla vücuttan bir takım fizyolojik datalar toplayan mobil uygulama, bu dataları kullanıcı datalarıyla bir araya getirerek kişiye özel bir tedavi protokolü sunuyor. Bunu ise arka tarafta çalışan yapay zeka algoritması sağlıyor.

Migren ağrılarının yüzde 70'i stres kaynaklı

Vagustim'in amacının yoğun stres sonucu gelişen migren ataklarının oluşmasını engellemek olduğunu belirten Ali Can Erk şunları söyledi:

“Amerika migren Vakfı'na göre; Migren ataklarının yaklaşık yüzde 70'i stres kaynaklıdır. Çünkü stres faktörleri, sempatik sinir sistemi aktivitelerini arttırarak otonom sinir sisteminin dengesini bozuyor. Vagustim'in amacı, vagus sinirini elektriksel olarak uyararak parasempatik aktiviteleri arttırmak böylece otonom sinir sistemini disfonksiyonunu ortadan kaldırarak bununla ilişkili migrenin oluşmasını engelliyor."

Milyonlarca migren hastasını sevindirecek

Sertifikasyon sürecinin tamamlanmasıyla seri üretime geçeceklerini ifade eden Dr. Ali Veysel Özden, “Günümüzün en büyük sorunlarından biri stres. Çünkü; stres migren dahil bağırsak, mide problemleri, uyku bozuklukları gibi bir çok rahatsızlığa yol açıyor. Bu hastalıkların ilaçla tedavisi semptomatik olup, kökeninde yer alan problemi ortadan kaldıramayabiliyor. Bizim Vagustim'de amacımız stres faktörlerinin vücutta oluşturduğu etkiyi ortadan kaldırarak bunla ilişkili problemi ortadan kaldırmaktır. Migren dünyada 1 milyardan fazla insanı ilgilendiren bir problem ve hala tam tedavisi bulunabilmiş değil. Biz Vagustim ile milyonlarca kişinin bu cihazdan fayda görebileceğini öngörüyoruz” dedi.

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