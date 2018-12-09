Karlı ve buzlu havada nasıl yürümeliyiz?

Buz ve kar üzerinde düşmemek için 'penguen' gibi yürüyün.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mustafa Kısa, kış mevsiminde ciddi sorunlara yol açan düşme olaylarından korunmak için yapılması gerekenlerle ilgili tavsiyelerde bulundu.

Dr. Mustafa Kısa, "Doğada bizim için çok önemli bir örnek mevcut; penguenler gibi yürümemiz gerekiyor. Penguenler yürürken vücut ve dizler hafif kırılmış biçimde ve hafif de öne eğik durumda, eller ve ayaklar serbest yana açılmış, yürürken ayaklarımız vücut hizasında değil, yana doğru açılmış şekilde yürümeliyiz" ifadelerini kullandı.

Eller cepte yürümeyin

Dr. Kısa, "Mesela, elimizdeki telefona bakarak telefon ile ilgilenerek yürümemeliyiz. Dikkatimizi telefona vereceğimiz için herhangi bir düşme anında kontrolsüz düşebiliriz. Elimizde mümkün olduğunca poşet taşımamalıyız. Yine yürürken vücudumuzun dengesini bozacağı için ağırlıklardan kaçınmalıyız. Kesinlikle eller cepte yürümemeliyiz" dedi.

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