7. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali başlıyor

Festival 3 gün sürecek

Festival, 16 Aralık 2025 Salı günü gerçekleştirilecek etkinliklerle başlayacak. Aynı gün, “Anadolu’nun Türküsü” adlı özel gösterim Karlıova’da saat 15.00’te yapılacak. Gün içerisinde 12.00–15.00 saatleri arasında finalist filmler gösterimi gerçekleştirilecek. Akşam saat 18.00’de ise BİFSAK Derneği’nde Aydın Orak ile söyleşi ve film gösterimi düzenlenecek.





17 Aralık 2025 Çarşamba günü festival programı, “Bu Da mı Gol Değil!” adlı özel gösterimle devam edecek. Kiğı’da saat 15.00’te gerçekleştirilecek gösterimin yanı sıra, 12.00–15.00 saatleri arasında finalist filmler izleyiciyle buluşacak. Saat 18.00’de BİFSAK Derneği’nde “Ali Ata Bak” film gösterimi ve Orhan İnce ile söyleşi yapılacak.





Festivalin son günü olan 18 Aralık 2025 Perşembe, “Tümseğin Uğultusu” adlı özel gösterim Adaklı’da saat 15.00’te gerçekleştirilecek. Aynı gün 12.00–15.00 saatleri arasında finalist filmler gösterilecek. Festival, saat 19.00’da BİFSAK Derneği’nde düzenlenecek Abdurrahim Karabulut ile söyleşi ve film gösterimi ile sona erecek.

135 ülkeden bin 787 başvuru

135 ülkeden toplam bin 787 kısa film başvurusu yapılan festivalde başvuru süreci tamamlandı. En fazla başvuru 534 film ile İran’dan gelirken, 459 film ile Türkiye ikinci sırada yer aldı. Ön değerlendirme sürecinin ardından belirlenecek finalist filmler, alanında uzman jüri tarafından değerlendirilecek.





Sinema Bingöl’ün ilçelerinde

Festival kapsamında finalist filmler izleyiciyle buluşturulurken; yönetmenler ve sinema emekçileri düzenlenecek söyleşilerde bir araya gelecek. Gezen Sinema Tırı aracılığıyla sinema, Bingöl’ün farklı ilçelerinde her yaştan izleyiciyle buluşturulacak.



