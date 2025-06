78 yaşında hafız oldu

Sınavlarını başarıyla tamamlayarak dönemleri bitiren Dilli, geçen yıl açık öğretim imam hatip lisesinden 80,94 not ortalamasıyla mezun olarak diplomasını aldı. İmam hatip lisesinde aldığı Kur'an-ı Kerim derslerinde ezberinin ilerlediğini fark eden Dilli, mezun olduktan sonra hafızlığa devam etti. Kısa sürede Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız olan Möminat Dilli, şimdilerde ise ezberini tekrarlayarak has yapıyor.

Okumayı ve liseye gitmeyi çok istediğini vurgulayan Dilli, “Ne istiyorsanız isteyin ama sabırlı olun” dedi. Dilli, imam hatipte Kur'an-ı Kerim dersi kapsamında birçok sure ve dua ezberlediğini dile getirerek, şöyle devam etti: "Dönem sonunda hafızlık derecesine çok yaklaştığımı fark edince ezberlere devam ettim. Kendime 'Neden hafız olmayayım?' dedim. Hafızlığı tamamladım, şu an üstünden ikinciyi geçerek has yapıyorum. Genç olanlara derim ki vakitlerini güzel değerlendirsinler. Vakte çok önem veririm. Kıymetini bilsinler gençliklerinin.”