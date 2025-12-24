8. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali Başladı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, öğrencilerin farklı ülkelerden ve farklı anlatı biçimlerinden oluşan kısa filmler üzerine çalışma imkanı bulduğu 8. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali, Siirt Üniversitesi’nin ev sahipliğinde başladı. Kısa Film Festivali, 26 Aralık tarihine kadar devam edecek.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, Siirt Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 8. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilen programlarla başladı. Festivalin ilk gününde yapılan gösterim ve etkinlikler, yoğun katılım ve ilgiyle karşılandı.
Festivalin birinci günü programı kapsamında, saat 11.00’de Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda finalist filmlerin gösterimi gerçekleştirildi. Gösterimlere yaklaşık 150 üniversite öğrencisi katıldı. Öğrenciler, farklı ülkelerden ve farklı anlatı biçimlerinden oluşan kısa filmleri izleme ve sinema dili üzerine düşünme fırsatı buldu.
Saat 13.30’da Engelsiz Yaşam Merkezi’nde düzenlenen özel buluşma, festivalin kapsayıcı ve sosyal sorumluluk odaklı yaklaşımını yansıtan önemli duraklardan biri oldu.
Günün en yoğun katılımlı etkinliği ise saat 15.00’te Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen özel film gösterimi ve söyleşi programı oldu.
“Bin Yıllık Kardeşliğe Saygıyla”
Söyleşinin konuşmacıları arasında Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz ile Prof. Dr. Yasin Aktay yer aldı. Programın moderatörlüğünü ise Doç. Dr. Mahir Özhan üstlendi. Söyleşide, güncel küresel meseleler, kültürel ötekileştirme ve sinemanın toplumsal farkındalık oluşturmada üstlendiği rol ele alındı.
Festival programı kapsamında saat 19.00’da Şirvan Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmesi planlanan Festival Açılış Töreni, bölgede yaşanan bir vefat haberi nedeniyle iptal edildi. Festival yönetimi, alınan kararın toplumsal hassasiyetler gözetilerek verildiğini kamuoyuyla paylaştı.