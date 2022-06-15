Adada sinema başka

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, bu sene ikinci kez “SİNEMADA” etkinliğini düzenliyor. Son yılların ses getiren filmlerini sinemaseverlerle buluşturan etkinlik Büyükada Atatürk Meydanı, Heybeliada Pazar Meydanı ve Burgazada Cennet Bahçesi’nde düzenlenecek. 18-26 Haziran’da gerçekleşecek etkinlik için İstanbul Şehir Hatları, sinema günlerini kapsayan 9 gün boyunca Adalar’a özel sefer düzenleyecek. “SİNEMADA” film gösterimlerinin yanı sıra yönetmen ve oyuncu söyleşileri, ustalık sınıflarına ve atölyelere ev sahipliği yapacak. “SİNEMADA”, 18 Haziran saat 17:00’de “Geçmişten Günümüze Sinemada Kadın” söyleşisiyle, Büyükada Çelik Gülersoy KM’de başlayacak. Ücretsiz olacak etkinlik programının ayrıntıları İBB Kültür Sanat ve FilmKoop sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.
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