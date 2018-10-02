Hayat Adanalı şoför yolcularına çizgi film izletiyor
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​Adanalı şoför yolcularına çizgi film izletiyor

Adanalı şoför yolcularına çizgi film izletiyor

Adana’da 6 yıldır şehir içi minibüs şoförlüğü yapan Yılmaz Seçgül, yolcularını rahatlatmak için aracında 2 yıldır çizgi film gösterimi yapıyor. Büyüklerin de çizgi filmlere ilgi gösterdiğini belirten Şeçgül, "Çizgi film normalde çocuklar için ama bizim sayemizde yol boyunca herkes izliyor. Minibüse binen halkın da çok hoşuna gidiyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Minibüste çizgi film izleten minibüs şoförü, bunun bir rahatlama yöntemi olduğunu söylüyor.
Minibüste çizgi film izleten minibüs şoförü, bunun bir rahatlama yöntemi olduğunu söylüyor.

Adana Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi güzergahında minibüsüyle şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Yılmaz Seçgül, yolculara çizgi film gösterimi yapıyor. Vatandaşların televizyon olduğu için kendi minibüsünü daha fazla tercih ettiğini belirten Yılmaz Seçgül, "3 çocuk babasıyım. Bu çizgi film sevdası da oradan geliyor. Büyük oğlum bir türlü uyumuyordu. Çizgi film diye ısrar ediyordu ve bizi de uyutmuyordu. Sonra biz de izlemeye başladık. Bir de çok stresli bir iş yapıyoruz, eve gidip çocuklarımla çizgi film izlediğimde rahatlıyordum. Sonra düşündüm, herkes bir yerlere yetişmeye çalışıyor yoldayken şimdi çizgi film insanları sakinleştiriyor. Yol boyu ona odaklanıyorlar” dedi.

DHA

Yolculardan güzel tepki alıyor

Stresli bir iş yaptıklarını söyleyen Seçgül, "İşimiz güzel bir iş, ama çok fazla insanla muhatap oluyoruz. Onun için biraz stresli bir iş. Ben bu uygulamayı da onun için yaptım. Çevreden, yolculardan aldığımız tepkiler güzel. Bu zamana kadar kimse televizyonu kapatmamızı istemedi, minibüse binen herkes izliyor. Normalde herkes telefonlarına gömülüyor. Ama çizgi film olunca insanların ilgisini çekiyor, izliyorlar” şeklinde konuştu.

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