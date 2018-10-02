Hayat Yanlış yazılan köprünün adı 54 yıl sonra düzeltildi
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Yanlış yazılan köprünün adı 54 yıl sonra düzeltildi

ABD'nin New York eyaletinde 54 yıl önce adı yanlış yazılan Verrazano köprüsünün adı düzeltildi. Adını 1524'te New York limanını keşfeden İtalyan kaşif Giovanni da Verrazzano'dan alan köprü 1964'te kullanıma açılmıştı ancak köprünün adı inşaat sözleşmesine "Verrazano" olarak geçmiş ve böyle kalmıştı.

Haber Merkezi AA
Köprü 1964'te kullanıma açılmıştı.
Köprü 1964'te kullanıma açılmıştı.

ABD'nin New York eyaletinde adı 54 yıl önce yanlış yazılan "Verrazano" köprüsünün adı, "Verrazzano" olarak düzeltildi. New York Valisi Andrew Cuomo, Brooklyn ile Staten Island bölgelerini birbirine bağlayan "Verrazano" köprüsünün adının "Verrazzano" olarak değiştirilmesini öngören kararı imzaladı.

Adını 1524'te New York limanını keşfeden İtalyan kaşif Giovanni da Verrazzano'dan alan köprü 1964'te kullanıma açılmıştı ancak köprünün adı inşaat sözleşmesine "Verrazano" olarak geçmiş ve böyle kalmıştı. Vali Cuomo, yaptığı açıklamada İtalyan kaşife saygı için böyle bir isim değişikliğine gidildiğini belirtti.

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