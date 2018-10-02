Hakkı Bulut: Göğsümden alınan damar kalbime takıldı

Ameliyattan sonra çıktığı bir programda sanatçı Hakkı Bulut sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Uzun zamandır göğüs ağrısı çektiğini anlatan Hakkı Bulut yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Küçüklüğümde hiç koşamaz hemen bayılırdım demek ki o zamanda gelen bir şeymiş bu. Geçen sene yurt dışına konsere giderken havalimanında yine göğsüme ağrı girdi, nefes alamaz ve yürüyemez oldum her zaman başıma gelir. O arada telefonu çıkartarak galiba benim 'Ömrüm beni buraya kadar taşıdı' yazdım. Sık sık göğsüme ağrı giriyordu ama 10 dakika sonra geçerdi. O yüzden bende önemsemedim. Bir gün sırtıma geçmeyen bir ağrı girdi, nefes almakta güçlük çektim. Hemen doktorumu aradım oda beni bir hastaneye yönlendirdi. Göğsümden alınan damar kalbime takıldı."

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