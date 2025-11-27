Yeni Şafak
Ağız sağlığında probiyotik etkisi: Çürük riskini azaltabilir

Ağız sağlığında probiyotik etkisi: Çürük riskini azaltabilir

11:0227/11/2025, Perşembe
Dt. Nurgül Demir, "Dünya Sağlık Örgütü probiyotikleri, 'yeterli miktarda alındığında sağlık yararı sağlayan canlı mikroorganizmalar' olarak tanımlıyor.
Dt. Nurgül Demir, “Dünya Sağlık Örgütü probiyotikleri, ‘yeterli miktarda alındığında sağlık yararı sağlayan canlı mikroorganizmalar’ olarak tanımlıyor.

Diş çürükleri, dünya genelinde milyonlarca çocuğu etkileyen en yaygın ağız sağlığı sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Flor içeren diş macunlarının çürük oluşumunu önlemedeki tartışmasız rolü uzun yıllardır kabul görse de, bilim dünyası alternatif koruyucu ajanlar üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Son yıllarda giderek daha fazla ilgi gören probiyotikler ise, ağız sağlığı üzerindeki olumlu etkileri ve diş dokularını koruyucu potansiyelleri ile çürüğe karşı umut vadeden yenilikçi bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. Çocuk Diş Hekimi Dt. Nurgül Demir, probiyotiklerin ağız içi mikrobiyotasını dengeleyerek diş çürüklerine karşı koruyucu bir bariyer oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Dt. Nurgül Demir, “Dünya Sağlık Örgütü probiyotikleri, ‘yeterli miktarda alındığında sağlık yararı sağlayan canlı mikroorganizmalar’ olarak tanımlıyor. Yapılan güncel araştırmalar, belirli probiyotik suşlarının diş çürüğüne sebep olan bakterilerin sayısını önemli oranda azalttığını ortaya koyuyor. Ayrıca probiyotiklerin tükürük akış hızını artırması, tükürüğün pH ve tamponlama kapasitesini iyileştirmesi, çürüğe karşı verilen savaşta aktif bir destek sunduğunu gösteriyor” açıklamalarında bulundu.

PROBİYOTİK KULLANIMINDA DİKKAT!

Probiyotik içeren ürünler, mutlaka bir uzman yönlendirmesiyle ve uzman takibinde kullanılmalıdır. Özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış veya herhangi bir sistemik hastalık nedeniyle takip altında olan çocuklarda, prematüre bebeklerde bu durum büyük önem taşımaktadır. Laktoz intoleransı varlığında seçilen preparatın içeriğine karşı dikkatli olunmalıdır.

PROBİYOTİKLER TEK BAŞINA YETERLİ Mİ?

Probiyotikler diş çürüklerinin önlenmesinde umut verici bir alternatif olsa da, temel koruyucu uygulamaların yerini alması mümkün değildir. Dişlerin düzenli fırçalanması, sağlıklı beslenmeye özen gösterilmesi ve düzenli diş hekimi kontrolleri diş çürüklerinin engellenebilmesinde ve ağız sağlığının idame ettirilebilmesinde hala altın standarttır. Çocuk yaş grubundaki hastalarımızda probiyotik alımında, doğal yollara öncelik verilmelidir.


