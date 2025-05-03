Ağrı'da baharın müjdecisi ışkın ve çiriş tezgahları süslüyor

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde baharın gelişi, tezgahlardan belli oluyor. Yüksek rakımlı dağlık alanlarda doğal olarak yetişen bu bitkiler, hem sofralarda hem de tezgahlarda yerini aldı.

"Bu ışkın şekeri için çok faydalı, doğal bir şifadır. Her derde dermandır. Işkın ve çiriş mevsimi geldiğinde satarım. Çiriş otu kıymayla, yumurtayla, yoğurtla pişirilir; ıspanak gibi kullanılır. Çok doğal ve lezzetlidir. Dışarıdan gelenler bu ürünleri tanımıyor ama en doğal nimetlerimizden biri budur. Herkes bunu bilsin."