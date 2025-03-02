Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Ailelere sinema filmlerinde yüzde 40 indirim: Haftanın iki günü uygulanacak

Ailelere sinema filmlerinde yüzde 40 indirim: Haftanın iki günü uygulanacak

18:332/03/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
"Aile Yılı" kapsamında sinemalarda ailelere haftanın iki günü indirim yapılacak.
"Aile Yılı" kapsamında sinemalarda ailelere haftanın iki günü indirim yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi sinema salonlarında pazartesi ve çarşamba günleri ailelere yüzde 40'a varan indirim uygulanacağını bildirdi. Göktaş yaptığı aıklamada "Aile bireylerinin birlikte vakit geçirerek dayanışma ruhlarını canlı tutmak, bu sayede kuşaklar arası bağları güçlendirmek için yürüttüğümüz faaliyetlerimiz artarak devam edecek" ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Aile Yılı çerçevesinde, çeşitli desteklerle ailelerin yanında olduklarını dile getirdi.

Ailenin, geleceği inşa eden en değerli kurum olduğuna dikkati çeken Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen yeni proje kapsamında, 2025 yılı boyunca Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi sinema salonlarında pazartesi ve çarşamba günleri ailelere yüzde 40'a varan indirim uygulanacağını kaydetti.
Ailelerin, kendileri için hazırlanan aktivitelerden yararlanarak sosyal hayatın içinde yer almalarını önemsediklerini aktaran Göktaş,
"Aile bireylerinin birlikte vakit geçirerek dayanışma ruhlarını canlı tutmak, bu sayede kuşaklar arası bağları güçlendirmek için yürüttüğümüz faaliyetlerimiz artarak devam edecek."
ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile SİSAY'a Aile Yılı'na gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkürlerini ileten Göktaş, aileleri sinemalarda yüzde 40'a varan indirimlerden yararlanmaya davet etti.



#Sinema
#Aile Yılı
#İndirim
#Mahinur Göktaş

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Balıkesir iftar saati 2025: Balıkesir'de bugün iftar saat kaçta? 2 Mart Balıkesir İmsakiye