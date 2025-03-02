Ailenin, geleceği inşa eden en değerli kurum olduğuna dikkati çeken Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen yeni proje kapsamında, 2025 yılı boyunca Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi sinema salonlarında pazartesi ve çarşamba günleri ailelere yüzde 40'a varan indirim uygulanacağını kaydetti.