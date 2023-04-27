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Hayat

AK Parti'den yüreklere dokunan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi videosu: Hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak

2020 yılında tekrar camiye çevrilerek müze prangasından kurtarılan Ayasofya'da sona eren ibadet özlemi AK Parti tarafından hazırlanan reklam filminde konu edildi. 85 yıllık hasretin sona erdiği sürece ilişkin hazırlanan video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İzleyenlerin tüylerini diken diken eden videoda Nazım Hikmet Ran'ın Ayasofya şiirinden dizelere de yer verildi.

21:22 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi

Ayasofya'nın 2020 yılında camiye çevrilmesiyle 85 yıllık ibadet özlemi de sona erdi. Vesayet zincirleri kırılarak prangalarından kurtulan Ayasofya'nın yıllar sonra cemaatle buluşmasına ilişkin ise AK Parti tarafından bir reklam filmi hazırlandı.

AK Parti resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda 1981 yılından başlayan bir hikayeye yer verildi. Videoda Ayasofya'da namaz kılma ümidi taşıyan esnafın konu edildiği videoda başlarda sokaklarda askerlerin gezdiği detay ise dikkatlerden kaçmadı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan videoda Nazım Hikmet Ran'ın da şu dizelerine yer verildi:

"Hak yerine getirdi en büyük niyazını

Kıldı Ayasofya'da ikindi namazını!

İşte o günden beri Türkün malı İstanbul,

Başkasının olursa, yıkılmalı İstanbul!"



#Ayasofya
#Cami
#AK Parti
14 dakika önce
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