AK Parti'den yüreklere dokunan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi videosu: Hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
Ayasofya'nın 2020 yılında camiye çevrilmesiyle 85 yıllık ibadet özlemi de sona erdi. Vesayet zincirleri kırılarak prangalarından kurtulan Ayasofya'nın yıllar sonra cemaatle buluşmasına ilişkin ise AK Parti tarafından bir reklam filmi hazırlandı.
AK Parti resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda 1981 yılından başlayan bir hikayeye yer verildi. Videoda Ayasofya'da namaz kılma ümidi taşıyan esnafın konu edildiği videoda başlarda sokaklarda askerlerin gezdiği detay ise dikkatlerden kaçmadı.
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan videoda Nazım Hikmet Ran'ın da şu dizelerine yer verildi:
"Hak yerine getirdi en büyük niyazını
Kıldı Ayasofya'da ikindi namazını!
İşte o günden beri Türkün malı İstanbul,
Başkasının olursa, yıkılmalı İstanbul!"