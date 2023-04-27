AK Parti'den yüreklere dokunan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi videosu: Hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak

Ayasofya'nın 2020 yılında camiye çevrilmesiyle 85 yıllık ibadet özlemi de sona erdi. Vesayet zincirleri kırılarak prangalarından kurtulan Ayasofya'nın yıllar sonra cemaatle buluşmasına ilişkin ise AK Parti tarafından bir reklam filmi hazırlandı.