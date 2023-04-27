İşte AK Parti’nin Kılıçdaroğlu’nu panikleten Ayasofya Camii filmi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Birileri FETÖ'ye sözler vermiş, vaatler vermiş. Ne vaatte bulunduysan açıkla. Yani devletin bekası ve milletin güvenliğiyle ilgili konularda bile taviz vermeye başladı bunlar. Bu acziyetin sebebi ne? Buna kim zorladı sizi? Kim size bunu emrediyor? Niçin yapıyorsunuz?" açıklamasında bulundu.