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Hayat

İşte AK Parti’nin Kılıçdaroğlu’nu panikleten Ayasofya Camii filmi

Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin saat 21.00'de yayınlanacağını bildirdiği Ayasofya Camii'ne ilişkin video üzerinden algı operasyonuna girişti. Ancak Ayasofya üzerinden AK Parti'yi hedef almaya çalışan ve din üzerinden duygu sömürüsü yaparak kendisini 'öngörülü' olarak göstermeyi amaçlayan Kılıçdaroğlu'nun ucuz operasyonu tutmadı. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Milletimizin Ayasofya Camii hususundaki maneviyatını itibarsızlaştırmaya çalışmaktan hicap duymalısınız." ifadelerini kullandı.

21:22 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi

Ayasofya'nın 2020 yılında camiye çevrilmesiyle 85 yıllık ibadet özlemi de sona erdi. Vesayet zincirleri kırılarak prangalarından kurtulan Ayasofya'nın yıllar sonra cemaatle buluşmasına ilişkin ise AK Parti tarafından bir reklam filmi hazırlandı.

AK Parti resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda 1981 yılından başlayan bir hikayeye yer verildi. Videoda Ayasofya'da namaz kılma ümidi taşıyan esnafın konu edildiği videoda başlarda sokaklarda askerlerin gezdiği detay ise dikkatlerden kaçmadı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan videoda Nazım Hikmet Ran'ın da şu dizelerine yer verildi:

"Hak yerine getirdi en büyük niyazını

Kıldı Ayasofya'da ikindi namazını!

İşte o günden beri Türkün malı İstanbul,

Başkasının olursa, yıkılmalı İstanbul!"

Kılıçdaroğlu'ndan Ayasofya Camii videosu öncesi algı operasyonu

Ancak Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayınlanma saati önceden açıklanan Ayasofya Camii'ne ilişkin video öncesi algı operasyonuna girişti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, iktidarın Ayasofya üzerinden propaganda yapacağını iddia etti.

Kılıçdaroğlu bu sayede hem siyasi öngörüsü olduğu algısını işlemeyi hem de AK Parti'yi karalamayı hedefliyordu.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun yayınlanma zamanı saatler öncesinden tüm kanallara iletilen reklam filmi üzerinden giriştiği algı operasyonu tutmadı.

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonuna AK Parti'den de tepki geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon kanalından bilgi alarak söz konusu paylaşımı yapmasını 'acziyet' olarak niteleyen Dağ, "Milletimizin Ayasofya Camii hususundaki maneviyatını itibarsızlaştırmaya çalışmaktan hicap duymalısınız. Bizi izlemeye devam edin. Belki o zaman bu milletle gerçekten tanışabilirsiniz." ifadelerini kullandı.




#Ayasofya
#Cami
#AK Parti
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