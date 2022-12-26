Hayat Algoritmanın yedinci bölümü yayında Hırs mı, gayret mi?
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Algoritma'nın yedinci bölümü yayında: Hırs mı, gayret mi?

Yeni Şafak'ın canlı yayın serisi Algoritma'nın yedinci bölümünde, Ersin Çelik ve Muhammed Yazıcı 'Hırs mı, gayret mi?' konusunu konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Algoritmanın yedinci bölümü yayında: Hırs mı, gayret mi?
​Algoritma'nın yedinci bölümü yayında.

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve İlahiyatçı- Yazar Muhammed Yazıcı, Algoritma'nın yeni bölümünde 'Hırs mı, gayret mi?' konusunu masaya yatırdı.

Algoritma'nın yedinci bölümünü izlemek için:

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