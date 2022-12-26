Algoritma'nın yedinci bölümü yayında: Hırs mı, gayret mi?

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AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, katıldığı bir törende Fransa'nın başkenti Paris'te, terör örgütü PKK destekçilerinin, 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından sokaklara dökülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Turan, "PYD, PKK, Suriye sınırında teröristler tünel kazarken, Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkeleri, o bölgeye beton, çimento göndermedi mi? Siyasi destek vermedi mi? Propaganda imkanı vermedi mi? Hep 'yapma' dedik. Yapmayın dediklerimiz bugün ayaklarına dolandı. O yüzden terör gibi meselelerde herkesin eşit mesafede olması, tavır koyması gerekir, diye düşünüyorum" dedi.