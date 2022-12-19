Hayat Algoritmanın altıncı bölümü yayında İhtiyaç mı, tüketim mi?
AKTÜEL

Algoritma'nın altıncı bölümü yayında: İhtiyaç mı, tüketim mi?

Yeni Şafak'ın canlı yayın serisi Algoritma'nın altıncı bölümünde, Ersin Çelik ve Muhammed Yazıcı 'İhtiyaç mı, tüketim mi?' konusunu konuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Algoritmanın altıncı bölümü yayında: İhtiyaç mı, tüketim mi?
​Algoritma'nın altıncı bölümü yayında.

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve İlahiyatçı- Yazar Muhammed Yazıcı, Algoritma'nın yeni bölümünde 'İhtiyaç mı, tüketim mi?' konusunu masaya yatırdı.

Algoritma'nın altıncı bölümünü izlemek için:

Algoritma'nın beşinci bölümü yayında: Kimin otoritesi altındayız?
HAYAT
Algoritma'nın beşinci bölümü yayında: Kimin otoritesi altındayız?

Algoritma'nın dördündü bölümü yayında: Özgürlük mü, sınırsızlık mı?
HAYAT
Algoritma'nın dördündü bölümü yayında: Özgürlük mü, sınırsızlık mı?
Kar kapıya dayandı

Kar kapıya dayandı

​Meteorolojiden iki bölge için uyarı.
Tüyler ürperten cinayet

Tüyler ürperten cinayet

​Oğlunun cesedini bavula sığdıramayınca bakın ne yapmış...
Hisarcıklıoğlu’ndan TOGG açıklaması: Avrupada test onaylarımız geçiyor

​Üç bıçak darbesiyle üç çocuğunu annesiz bıraktı.

​21 yaşında öldürülen Ayşenur ile ilgili kahreden detay.

Sağlık Bakanlığı: Hastane başhekiminin yönetici sözleşmesinin feshedilmesine karar verilmiştir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.