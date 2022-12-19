Algoritma'nın altıncı bölümü yayında: İhtiyaç mı, tüketim mi?

Çiftçi teyze konuşmalarıyla kendine hayran bıraktı

Tokat'ta emekli bir öğretmen Sabiha Özdemir ,çiftçilik yapıyor. Yetiştirdiği çileklerine çocukları bakan Özdemir, yaptığı işi severek anlatıyor: “Zahmetli ama severek yapınca bir doktorun hastasını estetik ameliyatı yaptığı düşüncesiyle, böyle ince ince içinden küçüklerini temizlerini seçe seçe çıkarttığınızda hem size çok büyük bir zevkle geri dönüyor hem siz yaptığınız işten mutlu oluyorsunuz.'