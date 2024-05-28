Amatör balıkçı zıpkınla avladı: Kızıldeniz'den gelen tür herkesi şaşırttı

"Küçüktür, hani sevimlidir, şişer falan ama tehlikeli bir türdür. Bu gördüğüm bambaşka tehlikeli bir türdü. Zaten normalde bizim denizlerimizde yok bu. Kızıldeniz'den bize gelen bir balık türü. Tabii o heyecanla; hayvan da can acısıyla tekrardan dişleri çok keskin bunların, tenekeyi koparabiliyorlar. Üzerime doğru gelmeye çalıştı, tekrar saldırmak üzere. Ben tabii temkinli davrandım. Balığı dikkatlice suyun üstüne çıkarıp arkadaşımla birlikte bu anı ölümsüzleştirmek istedik, videoya aldık. Çok şaşırdık. Yaklaşık bir 60-70 santim civarında geldi. Ben bunun daha önce ölüsünü denizde görmüştüm, bu kadar iri değildi. Bunun altı beyaz zaten, en tehlikeli ve en büyük türlerinden bir tanesi"