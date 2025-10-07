Yeni Şafak
Anka Kuşu Gazze’nin ilk gösterimi yapılacak

04:007/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
İnsan İzi Derneği’nin katkılarıyla hazırlanan “Anka Kuşu Gazze” belgeseli; Hamed Ashour’un ve köpeği Garib’in yaşadığı ilginç bir olayı merkezine alıyor.

Soykırımın ikinci yılı sona ererken Hamed’e ve Gazzelilere neler düşündüklerini, bugüne kadar neler yaşadıklarını, nasıl olduklarını ve neler hissettiklerini soruyor. Yönetmenliğini Kübra Kuruali ve Kaan Burak Şen’in yaptığı belgesel, Hamed Ashour’un kendi sesiyle başına gelenleri anlatmasıyla başlıyor. Hanzala gibi yüzünü göstermek istemeyen Hamed, “Sizler küçük, hasta bir köpeğin fotoğrafını gördünüz ve bütün dünyanın kalbi titredi. Peki ya biz insanlar?” diye soruyor. Bu akşam saat 19:00’da Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek gösterimde, filmde yer alan Gazzeli Müzisyen Fares Anbar, Gazeteci Abdelrahman Alkahlout ve Karikatürist Alaa Al-Agta da yer alacak.



