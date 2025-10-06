Şiir dünyayı kurtarabilir

Gazze ile ilgili de mesaj veren Turan Koç, “Gazze diyoruz ama biraz paradoksik olacak. Asıl Gazze’de olanlar onlar mı yoksa biz miyiz? Yani hiçbir şey yapamamanın acısı savaşın içinde olandan bazen daha ağır ve derin hissediliyor. O bakımdan yaralıyım. Gazzelileri, Gazze’ye yardıma gidenleri, o filoda yer alanların hepsini selamlıyorum. Gazaları mübarek olsun diyorum. Gazze ve Kudüs bizim canımız, kıblemiz, bizim niçin burada olduğumuzu anlatabilmek için, her halde Kudüs’e temas etmeden bir cümle kuramayız. Orası bizim kalbimiz. Ama kalbimize hançer sokulmuş gibi bir şey oldu. Onun da acısı yüreklerde, bıçak saplandığı yerde duruyor ve kanırtıyorlar. Bu söylediklerim duygusallık değil, söyleyemediğim için bir terennüm diyelim” ifadelerini kullandı.