Şiir Derneği tarafından bu yıl 16.’sı düzenlenen İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali sona erdi. Uluslararası ve Türkiye’den 11 şairin katıldığı festivalde, Türkiye’den Prof. Dr. Turan Koç ve Romanya’dan Ana Blandiana’ya onur ödülü takdim edildi. Blandiana, şiirin dünyayı kurtarabileceğine inandığını söylerken, Koç, “İnsana ulaşmak için şiirden daha kısa bir yol bulamayız” dedi.
Şiir Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle İstanbul Kültür Yolu kapsamında düzenlenen “16. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali” sona erdi. Bu yıl “Neden Hala Şiir?” sorusunu odağına alan festivalin kapanış oturumu Pera Palas’ta Festival Başkanı Adnan Özer’in sunumuyla yapıldı. 2 Ekim’de başlayan festivalde onur ödülleri Türkiye’den Prof. Dr. Turan Koç ve Romanya’dan Ana Blandiana’ya takdim edildi. Türkiye, Romanya, Lübnan, Kuzey Makedonya, İtalya, Azerbaycan ve İspanya’dan 11 şairin konuk olduğu festivalde üç gün boyunca çeşitli oturumlar düzenlendi.
BÜTÜN SAVAŞLAR DURABİLİR
Festivalde onur ödülüne layık görülen Ana Blandiana, şiirin dünyayı kurtarabileceğine inandığını belirterek şunları söyledi: “Şiir dünyayı kurtarabilir mi başlıklı bir konferans vermiştim daha önce, evet diyordum, şiir dünyayı kurtarabilir. Çünkü binlerce yıldan beri şiir bizi kurtarabildi, kurtarma özelliği vardı. Geçen yüzyılın beşinci yıllarında Romanya hapishanelerinde şiir yazılmıştı. Hayat ile ölüm arasında bulunduğun zaman şiirle direnişte olmak biraz anlamsız geliyor olabilir, ama komünist hapishanelerinde bu oldu. Eski zamanlarda şiir bizi hapishaneden, terörden kurtarabildiyse neden bugün bizi yalnızlıktan kurtarmasın, daha iyi bir insan olmamızı sağlamasın? Dünyada şu an yaşanan bütün savaşlar belki durabilir, çünkü biz İstanbul’da şiir okumaya ve hakkında konuşmaya başladık.”
ŞİİR DÜŞÜNDÜRÜR DE AYNI ZAMANDA
Festivalde onur ödülüne layık görülen bir diğer isim Turan Koç da “Neden hala şiir?” sorusuna şu cevabı verdi: “Şiir can damarımızdır. Bizim medeniyetimiz söz ve kelam medeniyeti. Onun için şiirle başlayalım, şiiri her zaman yenileyelim ve şiirle biz de yenilenelim duygusuyla bu program gerçekleşiyor. İnsan hakikatini en iyi şiirle terennüm eder. İnsana ulaşmak için şiirden daha kısa bir yol bulamayız. Bu bakımdan şiir, insanla özdeş, insana eş, insanın hizasında bir yerde bir ses, bir buluş, bir kavrayış ve neşedir. Hüzün de olabilir ama şiir biraz daha neşe ve gönle batıp çıkan bir sestir. Biraz duygusallık, biraz hayal var ama şiir aynı zamanda çok iyi düşündürür. Yani büyük düşünceler, hatta felsefe bile varlığa ulaştığı zaman, varlıkla buluştuğu zaman şiirle aynı kapıya çıkar. O vakit şiir düşündürür de aynı zamanda. Hele hele bizim geleneksel şiirimizin bu anlamda üstüne yoktur.”
HİÇBİR ŞEY YAPAMAMANIN ACISI DAHA AĞIR
- Gazze ile ilgili de mesaj veren Turan Koç, “Gazze diyoruz ama biraz paradoksik olacak. Asıl Gazze’de olanlar onlar mı yoksa biz miyiz? Yani hiçbir şey yapamamanın acısı savaşın içinde olandan bazen daha ağır ve derin hissediliyor. O bakımdan yaralıyım. Gazzelileri, Gazze’ye yardıma gidenleri, o filoda yer alanların hepsini selamlıyorum. Gazaları mübarek olsun diyorum. Gazze ve Kudüs bizim canımız, kıblemiz, bizim niçin burada olduğumuzu anlatabilmek için, her halde Kudüs’e temas etmeden bir cümle kuramayız. Orası bizim kalbimiz. Ama kalbimize hançer sokulmuş gibi bir şey oldu. Onun da acısı yüreklerde, bıçak saplandığı yerde duruyor ve kanırtıyorlar. Bu söylediklerim duygusallık değil, söyleyemediğim için bir terennüm diyelim” ifadelerini kullandı.