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Hayat Ankaradaki Arslanhane Cami dünya mirası listesine aday olmaya hazırlanıyor
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Ankara'daki Arslanhane Cami 'dünya mirası listesine' aday olmaya hazırlanıyor

Ankara'daki Arslanhane Cami 'dünya mirası listesine' aday olmaya hazırlanıyor

Ankara’nın simgelerinden tarihi Arslanhane Camii, UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’ne aday olmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi İHA
Ankaradaki Arslanhane Cami dünya mirası listesine aday olmaya hazırlanıyor
Arslanhane Cami

Ankara Altındağ’daki en önemli tarihi eserlerden olan Arslanhane Camii dünyaya açılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen çalışmadan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Arslanhane Camii’nin UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’ne aday olduğunu duyurdu. Bu haberi büyük bir sevinçle karşıladıklarını söyleyen Başkan Balcı şu ifadeleri kullandı:

  • “13’üncü yüzyılda Ankara Kalesi’nde inşa edilen Arslanhane Camii, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne aday oldu. Altındağ’daki tarihi camimizin Kültür ve Turizm Bakanlığımızın önderliğinde yapılacak yoğun çabalar ile bu listede yerini alacağına inanıyoruz. Kentimiz için oldukça önemli olan çalışma için Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Arslanhane Camii veya bilinen bir diğer adıyla Ahî Şerafeddin Camii, Altındağ’ın en eski ve en önemli yapılarından birisi. Ankara Kalesi’nin güney tarafında yer alıyor. Tam olarak hangi tarihte ve kimin adına yaptırıldığı bilinmese de caminin yan kısmında bulunan Ahi Şerafeddin Türbesi’nin dış duvarında bulunan aslan heykelinden dolayı bu isimle anılıyor. Dışının sadeliği, içinin süslü ve güzel tasarımı gerçekten görenleri hayran bırakıyor. Ahşap sütunlarının her biri sanat eseri. Altındağ’da bulunmasından gurur duyduğumuz, çok değer verdiğimiz bir kültür mirası. Tüm dünyanın tanıyacak olmasından ve hak ettiği değeri dünya çapında da görecek olmasından dolayı çok memnunuz”

İzlediği belgesel hayatını değiştirdi: Pandemi döneminde evde kalıp kendine yeni bir meslek edindi
FOTOĞRAF 5
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Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk sahibi Alparslan Aslan (41), pandemi döneminde başladığı su kabağı oymacılığını kendisine meslek edindi.
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Pandemi dönemini fırsata çevirerek evinin balkonunda kendi atölyesini oluşturdu.
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Kesme, delme, oyma, inceltme, yakma, vernikleme, boyama ve boncuk işleme gibi birbirinden zahmetli birçok el emeği göz nuru işçilikten geçirdiği su kabaklarının ilk halini ve son halini gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
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Eşinin de desteğiyle evinin balkonunu küçük bir atölyeye çevirdiğini söyleyen Arslan, Pandemi döneminde evden çıkamadık, kimseyi de davet edemedik. Bu süreçte eve kapanıp kalmaktansa bir şeylerin peşine düştük, arayış içerisine girdik. Evimizin balkonunu küçük bir atölyeye çevirdik. Kabak bize ham olarak geliyor, temizleyip deseni işledikten sonra vernikleyip süslüyoruz.
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Birkaç yıl önce bir belgeselde görmüştüm su kabağı işlemeciliğini. Ondan ilham alarak 7 aylık bir süreçte bu aşamaya geldik. Kabakların desenlerini eşim tasarlıyor, ben de işlemesini yapıyorum, çocuklarım da süsleme konusunda fikir veriyor ifadelerini kullandı.
İzlediği belgesel hayatını değiştirdi: Pandemi döneminde evde kalıp kendine yeni bir meslek edindi
Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk sahibi Alparslan Aslan (41), pandemi döneminde kendisine meslek edindi. Pandemi dönemini fırsata çevirerek evinin balkonunda kendi atölyesini oluşturdu.
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