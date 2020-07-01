Anket sonuçlarında rekor: Areda Survey'in yaptığı çalışmada vatandaş Ayasofya kararını verdi

Danıştay’ın kritik Ayasofya kararına sayılı günler kala yapılan araştırma, çarpıcı sonuçları ortaya koydu. Areda Survey’in Türkiye genelinde 6 bin kişiyle yaptığı araştırma göre vatandaşların Ayasofya’nın ibadete açılmasını istediğini ortaya koydu.

VATANDAŞ İSTİYOR

Anket sonuçları

“Ayasofya, cami statüsüne dönüştürülüp ibadete açılmalı mıdır?” sorusuna katılımcıların yüzde 79.4’ü ‘evet’ derken, yüzde 20.6’sı ‘hayır’ cevabını verdi. “Danıştay, 2 Temmuz 2020’de Ayasofya’nın müze olarak kalması ya da camiye dönüştürülmesi konusundaki kararını açıklayacak. Sizce bu karar ne olmalı?” sorusuna verilen cevaplar da gayet net oldu. Katılımcıların yüzde 78.6’sı “Ayasofya camiye dönüştürülmeli” dedi. “Müze olarak kalmalı” şeklinde fikir beyan edenlerin oranı yüzde 21.4 ile sınırlı kaldı.

GÜNDEM Ayasofya heyecanı: Tarihi karar öncesinde 16 ildeki vatandaşlar Danıştay’a “Ayasofya’yı aç, esaret bitsin” çağrısı yaptı

OYNAT 03:30 Evliya Çelebi'nin gözünden Ayasofya'nın tılsımları: Her sayıldığında bir kapı fazla çıkıyor İbadete açılma tartışmaları ile sık sık gündeme gelen Ayasofya , 15 asırdır ayakta kalan dünya mimarlık tarihinin en önemli yapılarından. Ayasofya, Osmanlı dönemi boyunca birçok büyük ve görkemli cami yapıldığı halde 477 yıl boyunca özel günlerde en sık kullanılan cami oldu. Ayasofya'nın tılsımlarını Seyahatnamesi'nde kaleme alan Evliya Çelebi, Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazından, kullanılan esrarlı kapılara kadar tarihi yapının bir çok özelliğine ışık tutuyor. BiP'te paylaş

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Araştırmada katılımcılara “Sizce Ayasofya’nın cami statüsüne dönüştürülmesi ziyaret eden turist sayısını nasıl etkiler?” sorusu da yöneltildi. Vatandaşların yüzde 29.5’i ‘ziyaret sayısını daha da arttıracağını’ söyledi. ‘Değişen bir şey olmaz’ diyen yüzde 52.9’luk vatandaşların yanı sıra yüzde 17.6’sı ziyaretçilerin azalacağını belirtti.

OYNAT 00:00 İmamoğlu Yunanistan’a konuştu: Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok İBB Başkanı İmamoğlu, Yunanistan'da düzenlenen programda telekonferans aracılığıyla kendisine yöneltilen 'Ayasofya ile ilgili ne düşünüyorsunuz?' sorusuna 'Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok' cevabını verdi. BiP'te paylaş

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TÜRKİYE’NİN İÇ MESELESİ

Araştırma vatandaşların ‘Ayasofya’ konusunu iç mesele olarak gördüğünü ortaya koydu. “Ayasofya’nın cami statüsüne dönüştürülmesi halinde Avrupa ülkeleri ile olan ilişkimiz nasıl etkilenir?” sorusuna Katılımcıların yüzde 63.8’ü ‘Ayasofya meselesi iç meselemiz olduğu için ilişkilerimiz etkilenmez’ karşılığını verirken, yüzde 36.2’si ise ‘ilişkilerimizin kötüye gideceği’ inancında.

CUMHUR İTTİFAKI’NDAN GÜÇLÜ DESTEK

Ayasofya’nın ibadete açılmasına verilen destek, katılımcıların siyasi tercihlerine göre de büyük farklılık gösterdi. Cumhur İttifakı’ndan Ayasofya’nın açılmasına tam destek verdi. AK Parti’ye oy vereceğini beyan edenlerin yüzde 97.3’ü, MHP’lilerden yüzde 95.2’si Ayasofya’nın ibadete açılmasına destek verdi. Diğer partilerde oran biraz daha düşük oldu. İYİ Parti’ye oy vereceğini ifade edenlerin 68.4’ü, CHP’ye oy verenlerin yüzde 34.9’u, HDP’ye oy vereceğini ifade edenlerin ise yüzde 41.1’i “Ayasofya ibadete açılmalıdır” dedi.