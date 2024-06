Anne duasının karıştığı her gün bereketlidir

B artleby’nin burada yaşadığı ortada, daireyi kendine bekâr evi yapmış. Hemen sonra şu düşünceyle altüst oldum, ne feci bir kimsesizlik ve yalnızlık ortaya çıkıyordu burada! Düşünün. Pazar günleri Wall Street, Petra kadar terk edilmiştir; her günün gecesi bomboştur. Hafta içi gündüzleri iş ve hayat kaynayan bu bina geceleyin boşlukta yankılanıyor, bütün bir pazar günü boyunca da ıpıssız oluyor. Ve Bartleby burayı evi yapıyor; insanlarla dopdolu gördüğü bir yalnızlığın tek seyircisi. Herman Melville ünlü eseri Kâtip Bartleby’de pazarlara dair böyle bir anlatım sunuyor. Doğrusu pazar günleri gerçekten de bazı semtler terk edilirken bazıları da dolup taşar. Bu hafta pazar günlerinin dedikodusunu şair A. Ali Ural’la yapacağız. Kendisine ilk sorumuz “klasik bir pazar gününüzü tarif eder misiniz?” oluyor. Gelin cevabı ondan dinleyelim: “Günlerim fotoğraf ve muhteva olarak birbirine benzer. İş hukuku pazar gününü dinlenmeye ayırsa da bu armağanı kabul edecek zamanım olmaz. Rahmetli babam benden talep ettiği işi birkaç gün içinde yapacağımı söylediğimde, ‘Geç kalma asırlar geçmiş,’ derdi. Kur’ân-ı Kerîm, Ashab-ı Kehf’in üç yüz dokuz sene uyuduğunu bildiriyor. Düşünebiliyor musunuz yüzlerce sene uyuduktan sonra yeni bir çağa gözlerinizi açıyorsunuz. Paranız geçmese de taze bakışlarınızla hayata yeniden katılma heyecanını taşıyorsunuz. Biz modern zamanın insanları her gece dört beş saat uyuduktan sonra derin bir yorgunluğa gözlerimizi açıyoruz. Yaşadığımız çağın en meşhur sıfatıdır yorgunluk. Bir zamanlar cuma günleri çalışmaya ara verirmiş insanlarımız. Biz pazar nesli ne kadar dinlenmeye çalışsak da pazar günlerini pazartesi yapacağımız işleri zihnimizde sayıp dökmekle geçiririz. Yine de pazarı diğer günlerden ayıracak olursam kahvaltımı evde ve acele etmeden yaptığım gün olarak söz edebilirim ondan. Bundan daha güzeli o gün annemi ziyaret edecek oluşumdur. Annemin elini öptüğümde açılır benim için dinginlik kapısı. Adı ne olursa olsun anne duasının karıştığı her gün bereketlidir.”

Ural’a pazarları sıkıntı olmaktan kurtarmak için bir önerisi olup olmadığını da soruyoruz. Bunun üzerine bize şunları anlatıyor: “Arthur Schopenhauer, insan mutluluğunun temel düşmanlarından biri olarak görür can sıkıntısını ve daha çok zenginlere musallat olduğunu söyler. Ruh boşluğu yüzündendir başlarına gelen. Lucretius’tan bir şiirle anlatmaya çalışır bu durumu: ‘Zenginler can sıkıntısı peşlerini bırakmadığı için nadiren görkemli konaklarında durabilirler, fakat dışarıda kendilerini avutacak daha iyi bir şey bulamadıklarından yine buralara dönerler; yahut olmadı sanki alevler içerisinde kalmış da söndürecekmiş gibi koştura koştura sayfiyedeki konaklarına giderler; fakat can sıkıntısı burada peşlerini bırakmadığı için daha eşikten adımlarını atar atmaz esnemeye başlarlar ve uyku ile her şeyi unutmaya çalışırlar, olmadı alelacele yeniden şehir hayatına karışırlar.’ Okuyan insanın ruhsal boşluğu yoktur. Bu yüzden can sıkıntısı da yoktur. Zira onlar zamanlarını nasıl harcayacakları konusunda endişe etmez, daha iyi nasıl kullanacaklarını düşünürler. Ben derinlikli her kitabın dünya içinde yeni bir dünya olarak yalnız pazarın değil bütün günlerin sıkıntı panzehri olduğunu düşünüyorum.”