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Anneler için annelik rehberi: Sen Annen Değilsin

Anneler için annelik rehberi: Sen Annen Değilsin

04:0024/12/2024, Salı
G: 24/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Hatice Kübra Tongar
Hatice Kübra Tongar

Yazar Hatice Kübra Tongar, anne yaralarını onarmak isteyenler için yeni bir kitap kaleme aldı.

Aile Yayınları etiketiyle çıkan, “Anne Yaralarına Psikolojik Merhemler: Sen Annen Değilsin” tanımlamalar ve çeşitli vaka örneklerini okura sunuyor. Sade bir dille kaleme alınan 188 sayfalık psikoloji inceleme türündeki eser yanlış annelik tanımlarını doğrusuyla düzeltmeyi hedefliyor. Kitap, okuyuculara duygusal yaralarını tanımayı ve bu yaraların kendilerini nasıl etkilediğini anlama konusunda yardımcı olurken, geçmişteki acıları kabullenmenin önemini vurguluyor. Kişilerin annelerinden bağımsız bir birey ve ebeveyn olduklarına dikkat çekerek bu farkındalığı oluşturmaya çalışıyor.

TANIMLIYOR, TESPİT EDİYOR VE ÇÖZÜYOR

Dört bölümden oluşan eserde, insanın kendini tanıması için öncelikle çocukluğunu tanıması gerektiğine işaret eden yazar, kitabın ilk bölümünde annemiz üzerinden nasıl bir ebeveyn olacağımız sorusu üzerinde duruyor. İkinci bölümde ise kişilerin anne olunca yaşadığı paniğin yanı sıra, kendini yetersiz, değersiz hissettiren davranışlar üzerine tanımlamalar yapılıyor. Üçüncü bölümde ise kız çocukluk dönemlerine götüren yazar, anneyle bağları, annesine anne olmuş kızları anlatıyor. Hatice Kübra Tongar, son kısımda diğer bölümlerde yaptığı tanımlama ve tespitlere, çözüm önerileri sunuyor. Yapılması gerekenleri ayrı başlıklarda ele alan yazar, son sözde kendisini nasıl iyileştirdiğinden bahsederek annesine atfettiği bir mektupla kitabı bitiriyor.



#Edebiyat
#Toplum
#Aile
#Hatice Kübra Tongar

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