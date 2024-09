Annemin gençlik fotoğrafına bakar gibi

Yıllar önce “Okur çöl ortasında kalmış bir kaktüs dahi olsa bu şiiri ona ulaştıracağım” demiştim. Bu söz verişim bana şiirlerimin her zaman takipçisi olan, desteğini hiç bir zaman esirgemeyen kıymetli bir “okur”u: Sevgili arkadaşım Kaan Kahraman’ı hatırlattığı için ona imzaladım.

Nuri Pakdil sabah duşunu alır, temiz kıyafetlerini giyer yazı masasının başına öyle otururmuş. Ben de bir takım ritüellerden sonra masa başına oturup defter kalem kullanmaya çalıştım. Silgi kullanmayı sevmediğim için her hatada yeni bir sayfaya geçiyordum. Bu oldukça külfetli. Her sayfa yeni bir eskiz demek. Her yeni sayfa zihinde yeni bir sekme açmaya benziyor. Bu yüzden bilgisayarda düzenlemek defterden çok daha konforlu. Defteri kalemi ve ritüelleri bırakalı epey oldu. Hatta bilgisayarı da.. Artık telefonun “dokümanlar” bölümü şiir taslakları için güzel bir mabed.