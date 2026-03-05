Yeni Şafak
Antik tasvirlerdeki Karagöl yağışlarla yeniden su tuttu

10:235/03/2026, Perşembe
DHA
Antalya / Elmalı
Antalya / Elmalı

Antalya’nın Elmalı ilçesinde 1970’li yıllarda tarım arazisi kazanmak amacıyla kurutulan ve “antik göl” olarak bilinen Karagöl, son dönemde etkili olan yoğun yağışların ardından yeniden su tuttu. Gölün bulunduğu noktadaki M.Ö. 525 yılına tarihlenen Kızılbel Tümülüsü’nde, Karagöl’de kayık üzerinde kürek çeken kişilerin tasvir edildiği duvar resimleri yer alıyor. Bu tasvirlerin bölgede antik dönemde bir göl bulunduğunu gösterdiği belirtiliyor.

Antalya’nın Elmalı ilçesinde antik çağlardan bu yana bölgeye hayat verdiği bilinen ve yaklaşık 2 bin 440 hektarlık alana sahip olan Karagöl, 1970’li yıllarda tarım arazisi kazanmak amacıyla kurutuldu. Avlan Gölü’nde olduğu gibi gölün suyu, açılan geniş tahliye kanalları ve düdenler aracılığıyla boşaltıldı. Tarımsal üretimi artırmak ve yeni tarım alanları oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda kurutulan Karagöl’ün, ekolojik değerinin yanı sıra önemli bir tarihi mirası da barındırdığı belirtiliyor.

Antik resimlerdeki Karagöl yağışlarla yeniden hayat buldu

Karagöl ile aynı bölgede bulunan ve 'Anadolu arkeolojinin annesi' olarak bilinen Prof. Dr. Machteld Johanna Mellink tarafından gün yüzüne çıkarılan 2 bin 500 yıllık Kızılbel Tümülüsü'nün mezar odasındaki duvar resimlerinde, Karagöl suları üzerinde ahşap kayıkta kürek çeken insanların tasvir edilmesi, gölün antik çağlardan bu yana bölge yaşamının ve kültürünün tam merkezinde yer aldığını gözler önüne seriyor. Kurutulmasının ardından ortasından yol geçen ve bölge halkı tarafından tarım arazisi olarak kullanılan 'antik' Karagöl, son dönemde etkili olan yağışlar sonrası yeniden su tuttu.

'Antik dönemden beri Karagöl var'

Elmalı Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Arkeolog Durmuş Altan, Karagöl'ün tarihi önemi olduğunu da belirterek,
"Elmalı'da önemli karstik göller var. Avlan Gölü, Baranda Gölü ve Karagöl. Karagöl aslında buranın en eski göllerinden biri. Burada Karagöl manzaralı bir mezar var. M.Ö. 525 yıllarına tarihlenen Kızılbel Tümülüsü var. Kızılbel Tümülüsü'nün betimlemelerine baktığımızda zaten bey, mezarını Karagöl manzaralı yaptırıyor. Karagöl'de 14 kişinin çektiği bir kayıkta seyahat ediyor. Bey, Karagöl'de domuz avlıyor. Antik dönemden itibaren aslında Karagöl burada var"
dedi.

Karagöl eski haline geldi

Karagöl'ün uzun yıllardır su tutmadığını söyleyen Altan,
"Uzun yıllardır Karagöl'de hiç su tutmamıştı. Fakat bu yıl hem Avlan Gölü hem diğer göllerde olduğu gibi yoğun yağışlardan dolayı Karagöl, tekrar eski günlerine kavuştu ve şu anda arkada muhteşem bir manzara var. Bu yılki yağmurlar, Karagöl'ü tekrar eski yerine getirdi"
diye konuştu.




#Antalya
#Elmalı
#Karagöl
