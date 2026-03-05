Antik tasvirlerdeki Karagöl yağışlarla yeniden su tuttu

"Elmalı'da önemli karstik göller var. Avlan Gölü, Baranda Gölü ve Karagöl. Karagöl aslında buranın en eski göllerinden biri. Burada Karagöl manzaralı bir mezar var. M.Ö. 525 yıllarına tarihlenen Kızılbel Tümülüsü var. Kızılbel Tümülüsü'nün betimlemelerine baktığımızda zaten bey, mezarını Karagöl manzaralı yaptırıyor. Karagöl'de 14 kişinin çektiği bir kayıkta seyahat ediyor. Bey, Karagöl'de domuz avlıyor. Antik dönemden itibaren aslında Karagöl burada var"