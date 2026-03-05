Antik tasvirlerdeki Karagöl yağışlarla yeniden su tuttu

Antalya’nın Elmalı ilçesinde 1970’li yıllarda tarım arazisi kazanmak amacıyla kurutulan ve “antik göl” olarak bilinen Karagöl, son dönemde etkili olan yoğun yağışların ardından yeniden su tuttu. Gölün bulunduğu noktadaki M.Ö. 525 yılına tarihlenen Kızılbel Tümülüsü’nde, Karagöl’de kayık üzerinde kürek çeken kişilerin tasvir edildiği duvar resimleri yer alıyor. Bu tasvirlerin bölgede antik dönemde bir göl bulunduğunu gösterdiği belirtiliyor.
Antalya’nın Elmalı ilçesinde antik çağlardan bu yana bölgeye hayat verdiği bilinen ve yaklaşık 2 bin 440 hektarlık alana sahip olan Karagöl, 1970’li yıllarda tarım arazisi kazanmak amacıyla kurutuldu. Avlan Gölü’nde olduğu gibi gölün suyu, açılan geniş tahliye kanalları ve düdenler aracılığıyla boşaltıldı. Tarımsal üretimi artırmak ve yeni tarım alanları oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda kurutulan Karagöl’ün, ekolojik değerinin yanı sıra önemli bir tarihi mirası da barındırdığı belirtiliyor.
Antik resimlerdeki Karagöl yağışlarla yeniden hayat buldu
Karagöl ile aynı bölgede bulunan ve 'Anadolu arkeolojinin annesi' olarak bilinen Prof. Dr. Machteld Johanna Mellink tarafından gün yüzüne çıkarılan 2 bin 500 yıllık Kızılbel Tümülüsü'nün mezar odasındaki duvar resimlerinde, Karagöl suları üzerinde ahşap kayıkta kürek çeken insanların tasvir edilmesi, gölün antik çağlardan bu yana bölge yaşamının ve kültürünün tam merkezinde yer aldığını gözler önüne seriyor. Kurutulmasının ardından ortasından yol geçen ve bölge halkı tarafından tarım arazisi olarak kullanılan 'antik' Karagöl, son dönemde etkili olan yağışlar sonrası yeniden su tuttu.