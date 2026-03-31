Apartman ve site aidatı kararı: Listeyle borçluların ifşası yasaklandı

Apartman ve sitelerde, aidat borcu olanları afişe eden yönetimler artık bunu yapamayacak. Kişisel Verileri Koruma Kurulu yaptığı düzenlemeyle birlikte ifşaların önüne geçti.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 18 Şubat 2026 tarihinde aldığı ilke kararı ile toplu yapılarda (apartman, site vb.) borç bilgilerinin ortak alanlara asılmasına ilişkin düzenlemeler getirdi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanan bu karara göre borç bilgilerinin ortak alanlara asılması yasaklandı.

Kurul, apartman sakinlerinin aidat, avans veya demirbaş borçlarını içeren listelerin asansörler, bina girişleri ve koridorlar gibi ortak yerlere asılmasını hukuka aykırı buldu.

Kurul, listelerde ad-soyad yer almasa dahi, daire numarası ile eşleştirilen borç bilgileri kişinin belirlenebilir olmasını sağladığı için "kişisel veri" sayıldığını belirtti.

İFŞA EDEREK ZOR DURUMA DÜŞÜRÜYORLARDI

Apartman ve site yönetimleri, aidat borcu olanları ifşa ederek zor duruma düşürüyordu. Bu nedenle isimler ve borçlar apartman girişlerine, Whatsapp mesajlarına açık açık yazılıyor ve borçlarını ödemeleri için zorlanıyorlardı. Bundan sonraki süreçte yönetim direkt olarak borçlu kişiyle muhatap olacak ve ifşalar sonlanacak.

HER YERE BORÇLU İSİMLERİ YAZILIYORDU

Apartman/site yönetimi süreçlerinde çeşitli kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, apartman sakinlerinin aidat/avans/demirbaş gideri ve benzeri borçlarına yönelik duyuru yapılması ve diğer apartman sakinlerinin bilgilendirilmesi amaçlarıyla bu kişilere ait ad, soyadı, daire numarası bilgisi, borcun miktarı, ödeme gecikme süresi, ödeme gecikme dönem sayısı, daire sahiplik/kiracılık bilgisi gibi kişisel veri niteliğini haiz bilgilerin yer aldığı listelerin/dokümanların asansörler, bina girişleri, bina koridorları gibi ortak yerlere asıldığı bilinmekte olup bu hususta kamuoyunun bilgilendirilmesi ve konuya ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ilke kararı alınması gereği ortaya çıkmıştı.

BORÇLULARA NASIL BİLDİRİM YAPILACAK?